Fissures : l'aile C du collège Marouzeau de Guéret ne rouvrira pas à la rentrée de septembre

A quelques jours des vacances d'été, le collège Marouzeau est en pleine effervescence. Depuis trois semaines, l'aile C de l'établissement est fermée par mesure de sécurité . Des fissures y sont apparues au mois d'avril. Des experts sont venus étudier le bâtiment le 19 juin, afin de réaliser un diagnostic. Ils ont confirmé que cette aile ne pourrait pas rouvrir à la rentrée de septembre 2023. Elle comprend pourtant l'internat et onze salles de classe.

Le bâtiment n'est pas sur le point de s'écrouler

Le passage des cabinets d'études structures et sols lundi 19 juin a permis de rassurer la direction du collège : il n'y a pas de péril imminent concernant le bâtiment de l'aile C. L'apparition de ces fissures, signifie pourtant que l'édifice a légèrement bougé. Les experts ont besoin de comprendre l'origine de ce désordre, afin de déterminer si des travaux de consolidation sont nécessaires où non.

Une fissure est visible à gauche de la fenêtre, de haut en bas. © Radio France - Camille André

Le résultat des études devrait être livré à la fin de l'année 2023. Le scénario le plus favorable, (si l'étude démontre que tout risque est écarté), permet d'espérer une réouverture du bâtiment début 2024. Mais Frank Foulon, Vice-président du conseil départemental en charge des bâtiments et des finances préfère rester prudent : "Je pense qu'il ne faut pas compter réintégrer l'aile C avant septembre 2024".

Le collège se réorganise

L'établissement a déjà trouvé des solutions pour pallier la fermeture de l'aile C. Les 36 élèves internes iront dormir au Tremplin nature. Ce centre d'hébergement (ancien IRFJS) a été récemment refait à neuf. Plusieurs étages vont être réservés aux collégiens. Une navette les emmènera à Marouzeau chaque jour.

Une fissure sur l'aile C du collège Marouzeau © Radio France - Camille André

Concernant les cours, la situation est plus complexe. Le bâtiment C contenait onze salles de classe, dont trois salles de sciences et un labo. Afin de proposer un enseignement des sciences optimal, il faut trouver des lieux pour stocker le matériel et d'autres où les élèves pourront effectuer leurs travaux pratiques. Des préfabriqués pourraient peut-être être équipés spécialement. Plusieurs hypothèses sont à l'étude et doivent encore être confirmées.

Une salle de techno a aussi dû être réaménagée pour la rentrée de septembre. Les autres cours pourront se tenir sans trop de difficulté dans divers salles du collège. L'établissement est assez vaste.