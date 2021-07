Flambée de Covid en Charente-Maritime : le préfet annonce de nouvelles restrictions

Les contaminations augmentent soudainement en Charente-Maritime, au point que le préfet a décidé d'imposer le masque dans cinquante communes touristiques. Les jeunes sont les plus touchés. Il n'exclut pas un couvre-feu dans les bars et restaurants si la situation dégénère.

La Charente-Maritime est désormais le département de Nouvelle-Aquitaine le plus touché par le Covid. Le taux d’incidence donné ce lundi après-midi par le préfet et l'Agence Régionale de Santé, lors d'un déplacement dans le centre de vaccination de Saint-Martin de Ré, est de 145 cas pour 100 000 habitants en Charente-Maritime.

Et ce sont les 20-30 ans qui sont les plus touchés, avec un taux d’incidence de 545 cas pour 100.000 habitants. Sans surprise, puisque c'est une catégorie d'âge qui est peu vacciné, et c'est aussi celle qui était la plus pressée de faire la fête. De nombreux bars et restaurants sont ainsi fermés dans le département à cause de cas de Covid parmi les employés. En cause : le variant Delta beaucoup plus contagieux, le brassage de la population du fait des vacances, et la diminution des gestes barrières.

Risque de couvre-feu si la situation dégénère

Conséquence : le préfet de la Charente-Maritime annonce qu'il prendra un arrêté dès ce mardi. Il rendra le port du masque à nouveau obligatoire dans une cinquantaine de communes du département, les plus touristiques. Le masque ne sera pas obligatoire sur les plages, dans les parcs et jardins et dans les forêts.

Il sera aussi interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique, afin d'éviter les rassemblements.

Et le préfet Nicolas Basselier précise qu'il "ne s’interdit rien" pour la suite. Si la situation dégénère, il envisage même d'imposer un couvre-feu pour les bars et les restaurants.

Dans les hôpitaux, en revanche, la situation reste calme pour le moment en Charente-Maritime, selon l'ARS, avec 40 hospitalisations et deux personnes en réanimation. Mais les autorités sanitaires préviennent que d’ici huit jours, il y a un risque de flambée des hospitalisations, avec toujours un retard par rapport aux contaminations, le temps que la condition de certains malades se dégrade.

Concernant la vaccination, 61% de la population de Charente-Maritime a reçu une première dose, 48% a reçu ses deux injections. L'ARS annonce qu'on est 39.000 doses par semaine ici, contre 37.000 la semaine dernière. Elle espère passer à 40.000 d'ici la fin de l'été.