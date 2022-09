Flambée de l'énergie et renouvellement urbain, deux enjeux majeurs pour le bailleur social OPAC 36

C'est un anniversaire dans un contexte économique particulier et pas évident. L'OPAC 36 fête ses 101 ans alors que la flambée des prix de l'énergie fait rage. Malgré le bouclier tarifaire, il va encore y avoir une hausse de 15% en début d'année 2023. "Dès la fin de l'année dernière, le prix du gaz a flambé de façon irrationnelle", souligne Pascal Longein, directeur général du principal bailleur social dans l'Indre. Il a fallu répercuter cette hausse sur les locataires. "Les charges ont augmenté entre 15 et 30 euros par mois en début d'année. Et au mois de septembre, on augmente encore d'une vingtaine d'euros", précise-t-il sur France Bleu Berry.

L'énergie qui représente un budget de plus en plus important, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle. "On a fait beaucoup de travaux pour la maîtrise de l'énergie. On a travaillé sur l'amélioration du confort thermique des logements, sur le rappel des bons gestes à adopter", explique Pascal Longein. Il prend pour exemple l'évolution à la cité de Beaulieu. "Les habitants allaient chercher le charbon dans les années 60. Ensuite, on est passé au gaz puis à la bio-masse au début des années 2000. Il faut toujours être dans l'anticipation et l'amélioration", ajoute le directeur général de l'OPAC 36.

Un énorme travail est également réalisé par l'organisme pour le renouvellement urbain. "On démolit des bâtiments, on reconstruit des logements individuels, on modernise, on travaille avec les associations. Quand on est bailleur social, c'est de l'humain. Vous ne pouvez pas faire quelque chose contre les habitants. Il va y avoir de nouveaux équipements, c'est fait en concertation avec eux", conclut Pascal Longein.