Flambée de l'énergie : l'éclairage public coupé une partie de la nuit dans la communauté de communes de Pompey

La flambée du prix de l'électricité a des répercussions très concrètes dans l'intercommunalité de Pompey (Meurthe-et-Moselle) : dès ce lundi 23 mai, l'éclairage public sera éteint, de minuit à 5h30 du matin, dans la grande majorité des rues des 13 communes du territoire. Seuls quelques uns des 7.500 points lumineux du territoire, dépendant d'armoires non programmables, resteront allumés.

Une décision prise il y a quelques jours par les élus, face à l'augmentation exponentielle de la facture. "Contrairement aux particuliers, nous ne bénéficions pas du bouclier tarifaire mis en place par l'Etat", souligne le maire de Pompey et président de l'intercommunalité Laurent Trogrlic. "L'électricité nous coûte trois fois plus cher qu'il y a quelques mois". Le budget "éclairage public" est déjà passé de 627.000 euros en 2021 à plus d'un million d'euros en 2022.

Une économie de 40%

"Pour y faire face, il faudrait augmenter la fiscalité de 10%. Nous faisons un autre choix, nous l'assumons et nous l'expliquons aux habitants. Nous sommes engagés dans une rénovation du système électrique qui nous permettra de baisser la consommation de 85%, mais elle ne sera terminée que dans quatre ans", détaille l'élu. "D'ici là, il faut bien faire face à cette inflation".

C'est par un prospectus d'information diffusé par l'intercommunalité de Pompey (Meurthe-et-Moselle) qu'Arlette a appris la nouvelle. "On n'est pas dehors à cette heure-là de toute façon", philosophe la retraitée. "Et c'est bien de faire des économies. Nous on en fait, pourquoi pas la commune ?" Sandrine salue une mesure "très positive pour économiser l'énergie, et pour l'écologie". De leur côté, Pascal et Jean-Pierre s'inquiètent des risques d'insécurité dans les communes. "Moins éclairer pourquoi pas, mais si c'est pour se faire cambrioler, ce n'est pas la peine !"

"La grande majorité des cambriolages ont lieu la journée, même chose pour les agressions", tempère Laurent Trogrlic. "Ces chiffres nous permettent d'aborder cette situation assez sereinement. Mais nous serons bien sûr attentifs". Les horaires d'éclairage reviendront à la normale au mois de septembre. D'ici là, l'intercommunalité espère faire baisser sa facture d'électricité de 40%.