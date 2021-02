Flambée de l'épidémie de coronavirus en Dordogne : "un phénomène lié à des cas groupés" dit un infectiologue

Bernard Castan, infectiologue à l'hôpital de Périgueux, responsable du service Covid-19 était l'invité du matin de France Bleu Périgord ce mercredi matin. Pour tenter d'expliquer la flambée de l'épidémie en Dordogne.

Avec un taux d'incidence de 275 pour 100.000 dans le département. L'un des 8 plus hauts du pays. Et encore quatre nouveaux morts à l'hôpital de Périgueux en 24h, soit 80 décès depuis le début de l'épidémie. Pour l'infectiologue, il ne faut pas se fier uniquement aux valeurs absolues. Mais mettre les chiffres en perspective.

"Il faut se comparer aux valeurs des départements limitrophes. Par exemple les différences très nettes entre notre département et les Charentes" explique Bernard Castan.

"Le virus ne s'arrête pas aux frontières. Donc soit on a un virus qui circule largement dans la population générale, soit on a un phénomène liée aux cas groupés, dans les hôpitaux, les EHPAD" poursuit-il.

"Dans le cas particulier, on est dans ce modèle. On a des bouffées épidémiques dans certaines structures que n'ont pas des départements limitrophes. Sinon on aurait un phénomène plus homogène avec les départements alentours" explique l'infectiologue.

Personnes très âgées

La faiblesse des premières vagues en Dordogne a aussi pu jouer estime Bernard Castan. "Vous avez raison. On a une population non immune, qui majoritairement n'avait jamais rencontré le virus. Donc une prédisposition" souligne le professeur.

Et si la mortalité augmente, c'est surtout majoritairement chez les personnes âgées. "Cela va dans le même sens. La majorité des cas de l'épidémie en Dordogne, en tout cas des personnes hospitalisées, ce sont des personnes âgées, vulnérables" explique l'infectiologue.

D'ailleurs dans le service Covid de l'hôpital de Périgueux, ce sont surtout des personnes âgées de plus de 80 ans précise Bernard Castan. En réanimation, le profil est un peu plus jeune. Et le service se réorganise en permanence pour pouvoir accueillir plus de monde. "On pousse les meubles. On a un service de 19 lits de réanimation que l'on pourra amener à 26 lits plus une augmentation de réanimation dans les services partenaires par exemple à Bergerac" dit-il.

Alors question, faut-il aller au confinement ? "En milieu hospitalier, il faut déjà déprogrammer certaines opérations pour ouvrir des lits. Sur la population générale, cela dépend du mode de circulation virale. Le confinement n'aura pas d'impact sur l'essentiel de l'épidémie se concentre dans des EHPAD. Donc il faut bien modéliser la circulation du virus. Pour agir là où c'est le plus efficace" estime Bernard Castan.