Flambée des carburants : les vignerons de l’Aude manifestent et menacent de bloquer les raffineries

Une manifestation des vignerons à Carcassonne ce vendredi. Entre 500 et 1000 personnes étaient réunies et promettent de nouvelles actions dans les jours à venir.

Plus de 500 personnes selon la police ( un millier selon les organisateurs ) se sont rassemblées vendredi devant la préfecture de Carcassonne à l'appel de syndicats viticoles et agricoles de l'Aude pour dénoncer la flambée des prix des matières premières, selon les chiffres de la préfecture.

+186%

"On utilise le GNR (Gazole non routier, NDLR) qui a augmenté de 186% en un an et demi, tout le reste a augmenté aussi, on n'est plus rentable", déplore Frédéric Rouanet, président du Syndicat des vignerons de l'Aude. "Il y a de plus en plus d'incertitude, les gens ont peur", explique-t-il.

Les vignerons, qui étaient largement représentés dans la foule, étaient accompagnés de plusieurs organisations syndicales agricoles et de représentants du secteur du bâtiment. "C'est un point de départ, un premier avertissement très réussi", affirme le responsable du syndicat.

Des mesures d'accompagnement

Les vignerons et agriculteurs réclament des mesures d'accompagnement pour faire face à l'inflation qui met en péril leurs bénéfices sur l'année. La mobilisation audoise pourrait évoluer dans les jours à venir. "On se dirige vers des blocages de raffineries", prévient Frédéric Rouanet. Plusieurs dépôts pétroliers ont déjà été bloqués cette semaine en Bretagne et en Charente-Maritime.