Flambée des carburants : levée des blocages dans la Manche

La préfecture de la Manche indique que les barrages érigés lundi matin dans la Manche par des transporteurs qui dénoncent la flambée des prix du carburant ont été levés mardi à la mi-journée. Ce mardi matin, plus de 200 poids-lourds étaient encore bloqués à Guilberville, centre névralgique de la contestation dans le département. Les transporteurs ont levé ce barrage à l'arrivée des gendarmes "qui ont commencé à faire la tournée des camions pour verbaliser", a assuré à l'AFP Romain Leguelinel, gérant de West auto logistics qui participait à ce blocage avec son camion. Le déblocage a eu lieu dans le calme, selon Romain Leguelinel.

Des salaires réduits de moitié

Pour ce deuxième jour, les routiers avaient reçu le soutien d'une centaine de pêcheurs venus de plusieurs ports de Normandie. "On est mobilisés depuis hier. On a bloqué le péage de Dozulé, puis on est monté au Pont de Normandie et on a fait un coucou aux parcs éoliens qui sont en cours de construction. Et on a terminé à la raffinerie au Havre", explique Axel, un matelot barfleurais. A ses côtés, un de ses collègues ajoute : "Avec la flambée du carburant, nos salaires vont être réduits de moitié. ça devient ridicule. On aurait du partir en mer dimanche soir. Là, on loupe des journées de mer. C'est de l'argent perdu".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des pêcheurs qui ont voguent au gré des rond-point du secteur. Après Saint-Amand, opération escargot jusqu'à Saint-Lô. "Sur certains ports, le gazole est monté à 1 euro 25. Quand on sait que _certains navires de pêche consomment une à deux tonnes de carburant par jour_, ça fait des frais énormes", explique Gabriel Passilly, patron-armateur du Louis-André à Barfleur.

Flou

Une situation confirmée à quelques kilomètres de là à Guilberville par Wilfried, pêcheur de Port-en-Bessin depuis plus de trente ans. "On a connu des crises carburant, mais le problème là, c'est qu'on ne sait pas où on va. Le prix du gazole a pris une trentaine de centimes durant la guerre en Ukraine. Maintenant, le gouvernement promet des mesures qui vont être mises en place rapidement, mais pour une durée de quatre mois. Ce qu'on souhaite, c'est une solution pérenne. Dans quatre mois, est-ce qu'on sera à 1 euro 30, 1 euro 40... On n'en sait rien. L'aide de 35 centimes là, c'est retour à la case départ. Moi j'ai un bateau qui consomme 1.900 litres par jour. Actuellement, on a une facture carburant de 17.000 euros sur une semaine de mer".

Certains pêcheurs se disent prêts à monter à Paris dès ce jeudi pour faire entendre leur colère