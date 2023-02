Flambée des coûts de l'énergie : Val Touraine Habitat augmente de 25% ses provisions de charge pour 2023

Pour Val Touraine Habitat, le calcul est vite fait. Le bailleur social payait 4,7 millions d'euros d'énergie (gaz, électricité, réseau de chauffage urbain) en 2021 et prévoit, en 2023, de dépenser 7,7 millions d'euros, soit une hausse de 63% en l'espace de deux ans.

Impossible de répercuter entièrement cette augmentation sur les locataires, le risque d'impayés serait trop grand - déjà qu'ils ont augmenté de 8% en 2022. "Nous avons fait le choix de limiter la hausse des provisions de charge à 25% et on sait que c'est déjà énorme", explique Jean-Luc Triollet, directeur général de Val Touraine Habitat. Concrètement, seuls les foyers qui bénéficient du chauffage collectif sont concernés en Indre-et-Loire par cette hausse, ce qui représente 8.000 logements, soit un tiers du parc locatif du bailleur social. "Nous avions déjà commencé à relever les provisions de charges, dès l'année dernière, pour certains logements. Pour les 3.500 autres, c'est effectif depuis le 1er janvier 2023."

Dans un premier temps, Val Touraine Habitat va donc prendre sur ses fonds propres pour compenser l'écart entre les factures d'énergie à régler à ses fournisseurs et la hausse imposée à ces locataires. Ensuite, lors de la régularisation des charges, en avril, le bailleur social proposera aux foyers de lisser l'augmentation sur un an ou 18 mois pour que la douloureuse passe mieux. Ce sera évalué au cas par cas. "On va regarder ce qu'il va rester pour chaque famille qui, je le rappelle, pourra bénéficier du bouclier tarifaire", précise Jean-Luc Triollet.

Pas de hausse de loyers pour 2023

Val Touraine Habitat, qui avait déjà gelé la hausse des charges de septembre 2022 pour certains locataires de Joué-lès-Tours surpris de voir une hausse pouvant aller de 150% d'un mois sur l'autre, a aussi pris l'engagement de ne pas augmenter les loyers de ses 48.000 locataires pour 2023. Quitte à rogner, peut-être un peu, sur les investissements prévus. En 2023, le bailleur social ambitionne d'investir 60 millions d'euros en construisant 150 nouveaux logements et en rénovant 915 pour faire baisser la classe énergétique. Ce qui permet, d'ailleurs, de faire baisser la quittance de faire baisser la quittance de 40% au niveau du chauffage. Il ne reste, à l'heure actuelle, qu'un peu moins de 1.000 logements classés F ou G. Ils seront tous réhabilités à l'horizon 2028.

Par ailleurs, après la série d'incendies volontaires dans des caves d'immeubles, rue de l'Oratoire à Tours-Nord, en novembre 2021, les caves en question sont toujours condamnées pour 200 foyers. Val Touraine Habitat va procéder d'ici peu à des travaux pour sécuriser les lieux et mettre des caméras de vidéoprotection. Le chantier va durer environ un an pour un coût de 900.000 euros.