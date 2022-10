Flambée des prix de l'énergie : quelques astuces pour économiser quelques euros sur vos factures en Mayenne

Comme chaque hiver, il fera froid en Mayenne, entre -10° et 5°. Alors si on ne veut pas faire exploser ses factures de gaz et d'électricité, il va falloir opter pour la sobriété énergétique, comme l'ont déjà fait les Ehpad de Mayenne . Malgré la prolongation du bouclier tarifaire par le gouvernement, une hausse des prix est inévitable : 20 euros en plus par mois pour l'électricité, 25 euros en plus pour le gaz.

ⓘ Publicité

Eteindre les interrupteurs, allumer des bougies

Aussi loufoque que cela puisse paraître, certains Mayennais préconiseront l'éclairage à la bougie. C'est le constat d'Emmanuelle, vendeuse chez Ambiances Styles, en plein centre-ville de Laval : "J_e reçois des demandes très inhabituelles, c'est du jamais vu, on m'appelle pour me demander des bougies, et des lampes à pétrole... Je ne vends que des bougies parfumées moi, là on me demande vraiment des bougies pour éclairer les maisons !_" s'étonne-t-elle derrière son comptoir.

Bouillottes pour se maintenir au chaud

Une petite bouillote en-dessous d'un plaid en velours est un bon compromis pour baisser d'un degré ou deux le chauffage. L'automne vient tout juste de débuter, les températures sont encore douces. Pourtant, de nombreux mayennais anticipent l'hiver et se ruent sur les bouillotes. Dans une pharmacie du centre ville de Laval, Justine, pharmacienne, se prépare aux vagues de commandes : "Je reçois des appels tous les jours pour savoir si j'ai des bouillotes de disponibles, je comprends la forte demande, c'est un bon moyen de se réchauffer à moindre coût et ça soulage les muscles. Je pense qu'il va falloir que je recommande plus qu'il n'en faut pour ne pas être en rupture de stock d'ici cet hiver."

Pyjamas chauds

Une autre alternative est possible pour rester au chaud, bien se couvrir à la maison ! Pour allier l'utile à la mode, Caroline, vendeuse dans un magasin Petit Bateau à Laval, propose deux solutions : "Il y a le pyjama en bouclette velours et celui en bouclette éponge, on sera quand même obligé de mettre le chauffage, mais avec ce type de pyjamas on aura bien moins froid !"