Flambée des prix de l'immobilier au Pays Basque : un employeur de saisonniers bayonnais hausse le ton

"Je suis indigné par cette situation". Luc Terrieux, un restaurateur de Bayonne, vient d'alerter le procureur de la République sur ce qu'il considère être un acte frauduleux dans le contexte de tension immobilière que l'on connaît au Pays basque. Cet été, l'un de ses employés, un étudiant breton de 19 ans, a dû payer 650 euros le mois pour une simple chambre de 12 m2. Une "honte" pour Luc Terrieux, restaurateur qui possède deux établissements à Bayonne, l'un sur les quais de Nive et l'autre, une guinguette, en bordure de l'Adour, derrière la Mairie.

Le salarié pris à la gorge

Lui-même propriétaire de plusieurs appartements, il fait travailler une trentaine de salariés en haute saison dans ses deux établissements, "pour un salaire minimum de 1.700 euros net par mois". Cet été, l'un de ses salariés s'est retrouvé dans l'impossibilité de trouver un logement. Il venait travailler pour se payer ses études de géographie. Conséquence, au dernier moment, il a dû prendre cette chambre hors de prix. Luc Terrieux en veut au propriétaire qui abuse de la situation, alors que le marché de l'immobilier est en grande tension au Pays basque. "Tout cela avec un faux bail et une lettre de préavis anti-datée" s'emporte le restaurateur.

Lutte contre les escrocs

Luc Terrieux s'est fendu d'un courrier au procureur de la République et demande aux pouvoirs publics et aux élus d'agir pour éviter de telles situations. Rappelons que le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz a annoncé le 26 août dernier la création d’un comité territorial de lutte contre les baux frauduleux. Il réunira les services de l’État concernés et le parquet de Bayonne pour « envisager des procédures pénales, administratives et fiscales » contre les personnes qui fraudent en matière de location de logements.