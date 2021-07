Flambée du Covid en Nouvelle-Aquitaine : "Situation catastrophique" selon l'épidémiologiste Laurent Filleul

Alors que la pandémie de Covid connaît un nouveau rebond en Nouvelle-Aquitaine (les taux d'incidence ont été multipliés par 10 en Gironde depuis début juillet), France Bleu a interrogé Laurent Filleul, épidémiologiste, responsable de l'agence Santé Publique France dans la région.

France Bleu Gironde : La Gironde a désormais dépassé le seuil d'alerte maximale. Le Covid est-il aujourd'hui hors de contrôle dans notre département ?

Laurent Filleul : Difficile de dire si nous sommes hors de contrôle. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons vraiment une situation, on va dire, entre guillemets, catastrophique. C'est-à-dire que nous n'avons jamais observé jusqu'à maintenant une augmentation aussi importante en termes de circulation du virus en deux ou trois semaines. Notre pourcentage d'augmentation frôle les 250 % et là, on atteint un taux d'incidence qui a dépassé les 300 cas pour 100.000 habitants en trois semaines. Pour la région Nouvelle-Aquitaine en trois semaines, nous sommes passés de 1.800 cas par semaine à 12.000. On a une situation qui, vraiment, nous appelle à la vigilance maximale et même à lancer une alerte. Attention, il se passe vraiment quelque chose qu'on n'a jamais rencontré auparavant pour notre département.

Au début de l'été vous ne vous attendiez pas à cela ?

Disons qu'on savait qu'à partir du moment où on ouvrait les vannes, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de mesures restrictives en termes de freinage, qu'il pouvait se passer quelque chose. Là, on a atteint une conjonction de différents évènements. La multiplication du variant Delta avec une contamination beaucoup plus importante, la période des vacances, la levée des mesures barrières, l'absence de mesures restrictives et une immunité collective qui n'est pas atteinte au sein de la population. Et là, on a un cocktail qui fait qu'on a une explosion du nombre de cas dans le département et dans la région.

Faut-il prendre des mesures de freinage d'urgence aujourd'hui ?

C'est compliqué. En tout cas, il y a deux choses. Je pense qu'il faut insister sur la vaccination avec un débat pour sensibiliser les gens. Mais surtout, je pense qu'on a oublié les mesures barrières. Donc des mesures restrictives, pourquoi pas ? Dans tous les cas, il faut que les gens réapprennent à utiliser le masque. Alors c'est pas forcément avoir le masque en extérieur, mais on peut voir notamment dans certains bars que les serveurs ne mettent plus le masque. On a un peu oublié ces mesures barrières. Ça fait quand même 18 mois qu'on est en épidémie et on a l'impression que les gens ont tout oublié en quelques semaines.