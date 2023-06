JO de Paris 2024 : la flamme olympique à Omaha, la torche "débarquée" par la mer

C'est par la mer, comme les soldats américains du 6 juin 1944, que la flamme olympique fera son entrée dans le Calvados dans un an. Le parcours officiel de la flamme a été présenté ce vendredi par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et décliné dans chaque collectivité. Dans le Calvados, le relais passera le 30 mai , après la Mayenne et avant la Manche et le Mont-Saint-Michel le 31 mai. Ce sera le véritable coup d'envoi de ce grand anniversaire qui va réunir les grands chefs d'État.

Un "débarquement" sur la sanglante pour lancer le 80ème

Symbole de paix et d'amitié entre les peuples, les élus calvadosiens et Jean-Léonce Dupont le président de Conseil Départemental, comptaient bien accueillir la flamme sur une des plages. C'était même une condition de la candidature à 180 000 euros. Ce sera Omaha Beach, la "sanglante", l'une des plages les plus difficiles à prendre le 6 juin 1944 et dans les jours qui ont suivi. 34 250 soldats US y ont débarqué, 2 500 sont morts le jour-même sur cette plage.

Lors d'une conférence de presse en présence de Scott Desjardins, le superintendant du cimetière américain qui surplombe la plage sur la falaise, les élus calvadosien ont précisé le parcours. La flamme sera symboliquement débarquée par la mer vers 8h30 sur la plage et acheminée par les relayeurs au coeur du cimetière américain, au milieu des 9 387 tombes. Une image qui devrait marquer les esprits.

Nous serons alors tout juste à une semaine du 80ème anniversaire du D-Day, et à la veille du grand spectacle de drones qui va embraser, le 31 mai au soir, les cinq pages du débarquement : Sword, Juno, Gold, Omaha et Utah. Dans la Manche le lendemain, la flamme passera aussi par un autre site historique de la Bataille de Normandie : Sainte-Mère-Église. Le débarquement de la flamme sur Omaha Beach, le 31 mai, constituera donc le premier temps forts des célébrations du 80ème, qui s'étaleront jusqu'au 6 juin et à la cérémonie internationale (ndlr : dont on ne connait toujours pas le lieu).

Cinq autres sites traversés et une arrivée à Caen

Le parcours précis de la flamme pour le reste de la journée n'est pas encore définitivement arrêté. Mais on sait qu**'il se terminera à Caen où une vasque olympique sera allumée** par le dernier porteur de la flamme dans le Calvados. Entre temps, la torche olympique aura traversé Lisieux, Cabourg-dives-Houlgate, Honfleur, Bayeux et Falaise. Le Conseil Départemental précise que l'ordre indiqué ci-dessous n'est pas encore consolidé. Une centaines de coureurs se relaieront sur la journée dans le Calvados.

Les territoires et lieux traversés

Omaha Beach (Saint-Laurent-sur-Mer et Colleville sur Mer) : débarquement par la mer, plage et arrivée au cimetière américain

(Saint-Laurent-sur-Mer et Colleville sur Mer) : débarquement par la mer, plage et arrivée au cimetière américain Lisieux : Basilique Sainte-Thérèse-de-Lisieux, jardins de l'évêché, hôtel de ville, esplanade Victor Hugo.

: Basilique Sainte-Thérèse-de-Lisieux, jardins de l'évêché, hôtel de ville, esplanade Victor Hugo. Cabourg/Dives/Houlgate : promenade Marcel Proust, Grand Hôtel, jardins du casino, avenue de la mer, port de plaisance de Dives-sur-Mer, digue d'Houlgate, rue des Bains, escaliers des 100 Marches.

: promenade Marcel Proust, Grand Hôtel, jardins du casino, avenue de la mer, port de plaisance de Dives-sur-Mer, digue d'Houlgate, rue des Bains, escaliers des 100 Marches. Honfleur : Phare de l'hôpital, Maison Satie, rue Haute, Vieux Bassin, hôtel de ville, Lieutenance.

Phare de l'hôpital, Maison Satie, rue Haute, Vieux Bassin, hôtel de ville, Lieutenance. Bayeux : Médiathèque des sept lieux, Stèle du Mémorial des reporters de guerre, cimetière britannique, musée de la Bataille de Normandie, cathédrale, Mémorial Bayeux déportation, Arbre de la Liberté, hôtel de ville et stade Henry Jeanne.

: Médiathèque des sept lieux, Stèle du Mémorial des reporters de guerre, cimetière britannique, musée de la Bataille de Normandie, cathédrale, Mémorial Bayeux déportation, Arbre de la Liberté, hôtel de ville et stade Henry Jeanne. Falaise : Château et mémorial de Falaise, rue de la Trinité, place Belle Croix, rue de la Pelleterie, Château de la Fresnaye.

Château et mémorial de Falaise, rue de la Trinité, place Belle Croix, rue de la Pelleterie, Château de la Fresnaye. Caen : ville étape

Le point de démarrage et la fin du parcours sont actés. Toutefois l'ordre de passage des villes traversées peut encore évoluer.

A Caen, la flamme parcourra environ 8 kilomètres, en passant notamment par le château et les deux abbayes.