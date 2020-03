Flammes Carolo : le quart de finale se joue devant 1.000 spectateurs, une "catastrophe" pour le club

Le match d'Eurocoupe entre les Flammes Carolo et Basket Landes se jouera ce mardi 10 mars à l'Arena de Charleville-Mézières, devant seulement 1000 spectateurs. Une jauge abaissée pour appliquer les consignes face au coronavirus, et un gros manque à gagner pour le club.

Ils ne seront que 1.000 spectateurs, dans une Arena qui aurait pu en accueillir plus de 3.000. Ce sera donc un match un peu spécial ce mardi 10 mars pour les basketteuses de Charleville-Mézières. Les Flammes Carolo jouent ce soir à 20 h le quart de finale aller d'Eurocoupe contre Basket Landes à domicile, et le gouvernement ayant interdit les rassemblements de plus de 1.000 personnes pour éviter la propagation du coronavirus, la jauge a été réduite à 1.000.

Un match seulement ouvert aux abonnés et partenaires

Près de 3.000 billets ont été vendus pour ce match d'Eurocoupe et finalement seuls les partenaires et les abonnés pourront rentrer dans l'Arena de Charleville-Mézières. Tous les autres supporters et spectateurs devront être remboursés. Et c'est un gros manque à gagner pour le club de basket de Charleville-Mézières, qui évolue en Ligue féminine.

"On a informé nos partenaires, nos abonnés, on a pris les mesures pour que ceux qui avaient acheté leurs billets puissent être remboursés, maintenant _réussir 100% des contrôles c'est ingérable_, parce des gens vont se présenter et ça va être difficile de dire : toi tu rentres, toi tu rentres pas ! une jauge à 1.000 ça rime pas à grand chose. C'est une décision de l'Etat mais je pense que c'est pas la meilleure décision", estime Guillaume Créty, responsable commercial des Flammes Carolo.

Il va y avoir des conséquences sportives en cascade -- Guillaume Créty

Mais au sein du club on voit aussi les conséquences à plus long terme. "Ca va être assez catastrophique pour le monde sportif et événementiel et pour tous les sous traitants qui en découlent... et il y a la problématique sportive : on se demande si les championnats vont pas être gelés, les compétitions arrêtées parce que pour donner l'exemple de la Coupe d'Europe là, il y a un quart de finale entre Salamanque et Koursk en Russie qui va disparaître... et il va y avoir des conséquences en cascade !", s'inquiète Guillaume Créty.

Le quart de finale retour se jouera également dans les Landes devant 1.000 spectateurs seulement.