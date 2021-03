Flavie, agricultrice, infirmière et maman : une héroïne du quotidien

Flavie Melendez-Rigole est une super-héroïne qu'on ne trouve pas qu'au cinéma mais bien dans la vie réelle avec ses troupeaux de chèvres et de vaches et dans le service des urgences d'un hôpital. Maman, agricultrice et infirmière, elle jongle avec brio avec ces trois casquettes. Portrait.

Elle est jeune, dynamique et aime aider son prochain. Flavie Melendez-Rigole est une femme qui impose le respect et que l'on souhaite côtoyer.

Le manque de moyens dans l'hôpital public et l'arrivée de la Covid-19 a poussé celle qui a quitté le service des urgences de l'hôpital de Sallanches (Haute-Savoie) pour une nouvelle vie au grand air dans un ferme à remettre sa blouse d'infirmière pour prêter main forte à ses anciens collègues.

Le plus important dans la vie, c'est que je suis l'héroïne de ma fille et c'est tout ce que je recherche. C'est pas être l'héroïne des gens, en tout cas.

Maman, agricultrice mais également infirmière

À 35 ans, Flavie Melendez-Rigole est la jeune maman d'une petite Léonie âgée de huit ans. Infirmière de métier, elle décide en 2017 de se reconvertir professionnellement et devient agricultrice.

Adieu blouse blanche et stéthoscope, bonjour chèvres et vaches

Flavie s'associe à Pierre et Jean-Pierre Amafroi-Broisat à la Ferme des Roches Fleuries à Saint-Gervais-Les-Bains en Haute-Savoie. Elle élève des vaches et des chèvres pour confectionner des produits laitiers (tomme, raclette, yaourts, faisselles, fromage blanc...) qui sont vendus dans leur magasin.

La page du métier d'infirmière aux urgences de l'hôpital de Sallanches n'est pas pour autant tournée.

Retour dans la frénésie de l'hôpital

Décembre 2019, Flavie Melendez-Rigole rend visite à ses anciens collègues pour livrer des fromages de sa production et le cadre-infirmier lui propose de reprendre son poste pour la saison hivernale entre décembre et mars. La proposition la tente et après en avoir parlé avec ses associés, Flavie reprend le chemin du service des urgences. Et puis, la première vague de la Covid-19 touche la France de plein fouet. Flavie décide de rester un mois de plus.

Un an plus tard, Flavie a remis sa blouse blanche pour venir en aide à ses collègues.

Infirmière un jour, infirmière toujours ?

Flavie refuse de voir son engagement en tant qu'infirmière comme celui d'un sacerdoce. Pour elle, c'est un métier passion comme celui d'agricultrice. On le vit intensément, c'est quelque chose de vital, de viscéral.

Flavie Melendez dans le service des urgences de l'hôpital de Sallanches - Flavie Melendez

À la recherche de son équilibre

Le monde hospitalier et celui de l'agriculture sont nécessaires à son équilibre. Le premier lui permet de sauver des gens et de se retrouver au cœur de l'action que ça soit à l'accueil ou bien encore au "déshock". Le second lui permet de nourrir les gens et de leur proposer son savoir-faire de qualité.

Ces deux mondes ont en commun de mettre l'humain au centre de tout.

Un épanouissement quotidien

Que retient Flavie de sa longue vacation de 12h30 ? Sans doute d'avoir sauvé des vies au "déshockage" ou bien d'avoir surveillé les fonctions vitales d'un patient dans la salle de réanimation. Des victoires sur la mort et la maladie que souvent personne ne soupçonne quand des piétons la croisent dans la rue.

Hélicoptère déposant un patient à l'hôpital de Sallanches - Hôpitaux du Mont-Blanc (Facebook)

À la ferme, la plus belle des récompenses est de revoir dans son magasin des clients satisfaits de ses produits ou bien de voir ces enfants qui la reconnaissent après avoir visité son exploitation agricole quelques mois auparavant. Ce sont peut-être pour nous des petites choses mais pour Flavie ça signifie beaucoup.

Produits vendus dans le magasin de la Ferme des Roches Fleuries à Saint-Gervais-les-Bains - Ferme des Roches Fleuries (Facebook)

Ces satisfactions lui permettent de tenir et de continuer ses métiers qui sont si difficiles pour l'âme et le corps.

Le marathon d'une vie avec deux métiers

Pendant l'hiver et ses gardes aux urgences, Flavie Melendez-Rigole se doit d'aménager son emploi du temps.

Deux activités complémentaires

En accord avec ses deux associés, Flavie se dispense de faire les traites du matin et du soir. Responsable d'exploitation et employant deux salariés, elle se doit d'être présente que ça soit dans le magasin ou à l'étable.

Flavie Melendez lors de la traite des vaches quand elle ne se consacre qu'à son métier d'agricultrice - Flavie Melendez

Flavie ne souhaite pas mettre en opposition ses deux métiers, l'un au détriment de l'autre. Au contraire, elle veut mener tout de front même si pour elle, ce sont des métiers "à la con" où l'on travaille beaucoup sans être bien payé.

Une chose est sûre, Flavie ne se revoit pas reprendre son activité aux urgences de manière pérenne parce que les conditions de travail à l'hôpital public se sont dégradées ces dernières années.

La principale difficulté

Quand on pose à Flavie la question de savoir quel métier est le plus difficile à assumer, sa réponse surprend : "la difficulté réside dans le fait d'être maman". Sa fille Léonie n'a que huit ans et à cet âge-là, on a besoin de beaucoup d'attention. Flavie sait qu'elle peut compter sur l'aide du papa et de ses parents.

Flavie Melendez et sa petite fille Léonie - Flavie Melendez

Flavie a appris des ses erreurs et cette année, elle a su se préserver en s'économisant lors des journées de récupération après ses gardes de 12h30 à l'hôpital.

Un prix pour récompenser une super-héroïne

Le 14 décembre dernier, Flavie Melendez-Rigole a été distinguée par le club Génération Femmes d'Influence en recevant le prix "Coup de Cœur".

À travers ce prix, c’est l’influence de deux métiers qui sont mis en lumière par la crise. Deux métiers un peu dévalués ces dernières années - 14 décembre 2020, 7e Cérémonie des prix de la Femme d'Influence

Flavie Melendez reçoit le 14 décembre 2020 le prix de la Femme d'Influence "Coup de Cœur" - Capture d'écran cérémonie Prix de la Femme d'Influence

Une femme engagée

Flavie met en avant plus son engagement que cette image de super-héroïne qu'on peut voir en elle.

Je ne me considère absolument pas comme une super-héroïne parce qu'il y a d'autres femmes, notamment dans le milieu agricole, des engagements à côté de leur travail

Pour elle, de nombreuses femmes ont cette double casquette professionnelle et personnelle comme la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert qui en plus de son poste à responsabilité dans ce syndicat professionnel agricole est également éleveuse de porcs à Bouillé-Ménard, dans le Maine-et-Loire.

Flavie Melendez en compagnie de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, lors de la cérémonie du Prix Femme d'Influence, le 14 décembre 2020 - Flavie Melendez

Deux métiers indispensables à la vie des Français

En recevant ce prix, Flavie a voulu faire passer le message que ses deux métiers souvent dénigrés sont essentiels à notre société. Quand elle fait le bilan de sa vie, Flavie sait que sont ses deux engagements qui ont fait d'elle celle qu'elle est aujourd'hui, même si parfois conjuguer ces deux vies et son rôle de maman est difficile.

Flavie a une philosophie bien à elle :

Mettre dans notre bocal les trois gros cailloux qui seront la priorité de notre vie et c'est comme ça qu'on devient l'héroïne de notre vie

Avant tout, une super-maman

Dans les yeux de Léonie, 8 ans, Flavie est une super-maman, une super-héroïne, un exemple à suivre. Pour Flavie Melendez-Rigole le regard de sa fille sur ses engagements vaut tous les articles et toutes les récompenses. La chose pour laquelle elle est la plus fière est de pouvoir consacré du temps à sa fille et de lui montrer ces métiers si durs et pourtant si épanouissants.