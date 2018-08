Flavigny-sur-Moselle, France

C'est un endroit très prisé ces jours-ci : les berges de la Moselle à Flavigny, près de Nancy. Vous êtes nombreux à profiter de la plage et des eaux peu profondes de la rivière pour vous rafraîchir. Chaque jour, la plage est bondée. Après plusieurs tentatives, Hélena, son mari et leurs enfants ont trouvé trouver une place sur le sable. "On est arrivés tôt et on a réussi ! On va manger là et puis on va rester jusqu'à fin d'après-midi histoire de garder le frais au maximum", explique cette mère de famille. Elle est au courant de l'interdiction de baignade mais veut tout de même profiter de ce petit coin de nature. "On sait que c'est parce qu'il n'y a pas de surveillance donc du coup on est très vigilants".

Ça ne craint rien" Quentin, un baigneur

Quentin aussi a décidé d'ignorer les panneaux d'interdiction récemment placés sur le pont. "Cela fait plus de 20 ans qu'on vient là, en plus il n'y a pas de courant là", constate t-il. En cette saison, ça ne craint rien". Un avis visiblement partagé : malgré un arrêté préfectoral qui interdit la baignade, les estivants ont pris possession de la plage et de la rivière. Barbecues, bouées, parasols, seaux et pelles s'étalent sur les galets.

Baignade formellement interdite

Une affluence qui inquiète le maire de Flavigny, Marcel Tedesco : "Il y a des mouvements en forme de vortex, c'est l'eau qui tourne et qui aspire les enfants vers le bas, analyse t-il. Là, la Moselle est vraiment basse donc ça se voit pas trop mais si l'eau monte un peu, il y a risque réel". L'élu passe 2 fois par jour sur le pont qui surplombe la plage. Mais il ne peut pas en interdire l'accès. Les berges de la Moselle dépendent de Voies navigables de France. Un panneau et des banderoles supplémentaires seront bientôt installés sur le site pour sensibiliser les baigneurs.