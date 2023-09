Flesquières : deux blockhaus de la Grande Guerre détruits et enterrés dans un champs

"Celui-là a été détruit vendredi, et son petit frère, un peu plus loin, samedi." Devant le champs qui borde la départementale 89 à Flesquières, le maire de la commune Billy Journet et l'historien local Philippe Gorczynski constatent les dégâts. "Des habitants m'ont appelé vendredi pour me dire que le propriétaire avait missionné une grue pour détruire deux blockhaus de la Grande Guerre qui se trouvaient sur son champs", raconte le maire, dépité. "Je suis allé sur place et je les ai vu enterrer les deux blocs et retirer tout ce qui se trouvait à l'intérieur, comme des morceaux de tank. C'était à pleurer."

Il ne reste plus rien à la surface du blockhaus, centenaire, détruit et enterré. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

"Il n'y a plus rien, plus de mémoire. Il y a quand même des milliers de soldats qui sont morts, c'est une terre de sang Flesquières. Mais là, tout disparait, il n'y aura plus rien pour se souvenir, plus rien pour nos enfants, nos petits-enfants", regrette le maire. "Et puis il y a le problème de la sécurité ! Il peut rester à l'intérieur des blockhaus des obus, notamment des obus à gaz, ça pose tout un tas de soucis pour le village si quelque chose se passe mal pendant une destruction."

"Il est temps de commencer à les protéger"

"Aujourd'hui, les blockhaus appartiennent à 100% aux propriétaires des terrains", explique Philippe Gorczynski, qui préside l'association 'Le Tank de Flesquières'. "Mais il y a un gigantesque vide juridique : déjà, ces blockhaus ont été donnés aux propriétaires des terrains après la guerre… Mais en cent ans, les choses changent, elles prennent du sens et de la valeur. Donc, ce n'est plus normal selon moi que les propriétaires puissent faire ce qu'ils veulent sans alerter personne. Et ensuite, tous ces ouvrages ne sont pas répertoriés, ni sur les cartes d'urbanisme ni sur les cadastres. Il est temps aujourd'hui de les classer et de commencer à les protéger !"

Au total depuis l'an dernier, cinq blockhaus ont été détruits. © Radio France - Mairie de Flesquières

Le maire et l'historien ont alerté le sous-préfet de Cambrai qui assure que les services de l'État suivent le dossier. "On essaie de militer pour un permis de démolir, conclut Philippe Gorczynski. "Il y a évidemment des situations où on peut se débarrasser d'un blockhaus, quand il gêne trop par exemple, ça, je le conçois tout à fait. Mais arrêtons la démolition sauvage ! Il faut a minima que les propriétaires préviennent la mairie avant de détruire une partie du patrimoine. Comme ça, en accord avec les services de l'état et la direction d'architecture locale, on peut venir faire une fouille, et surtout filmer et photographier le blockhaus pour qu'il reste des traces pour les générations futures. Ce sont des morceaux d'histoire."

L'exploitant n'a pas répondu à nos sollicitations.

