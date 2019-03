Fleurissement : c'est le bouquet pour Dorans et Urcerey

Les villages d'Urcerey et Dorans dans le Territoire de Belfort ont décroché une première fleur au concours régional des villes et villages fleuris. Ces deux communes viennent aussi d'être récompensées lors du concours départemental qui vient de publier son palmarès 2018.

L'une des places de Dorans qui a séduit les jurys des concours des villes et villages fleuris

Territoire de Belfort, France

C'est une belle récompense pour tous les efforts accomplis. Lors du concours départemental des villes et villages fleuris, Urcerey s'est vu décerner la première place de la catégorie moins de 300 habitants et Dorans la première place pour la catégorie 300 à 1 000 habitants. Les deux villages ont surtout décroché cette année leur première fleur au concours régional.

Qui aime les fleurs aime les belles dames - Roger habitant de Dorans

A Dorans, 800 habitants, les habitants sont fiers d'avoir été récompensés. " Cette première fleur, on tournait autour depuis longtemps. Tout le monde a sauté de joie. Qui aime les fleurs aime les belles dames ! " confie Roger, membre de la commission fleurissement.

Cet habitant s'est aussi vu décerner, à titre individuel, le deuxième prix au concours des maisons fleuries du Territoire de Belfort (voir plus bas).

Un travail collectif

A Dorans, beaucoup de monde s'implique dans le fleurissement. A commencer par les deux employés municipaux. " Les gens du village contribuent au fleurissement durant tout l'été. Nous, on fait le nécessaire pour que ça pousse bien l'été et on essaie de disposer les fleurs un peu partout dans la commune " indique Alan, l'un d'eux.

L'eau précieuse des fontaines

L'eau des fontaines sert à arroser les fleurs et l'agriculteur du village offre le terreau. Beaucoup de femmes bénévoles s'investissement également. La commune de Dorans n'aurait jamais décroché ces prix sans l'aide de toutes ses mains vertes. Elle consacre chaque année 4 000 euros de son budget au fleurissement.

Dorans n'a pas volé sa première fleur - Brigitte Nikollaj

A retenir dans le Territoire de Belfort :