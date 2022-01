Fleurs de CBD interdites à la vente : la tuile pour un Messin qui vient tout juste d'ouvrir sa boutique

C'est un coup de massue pour les 1.700 boutiques de produits CBD (cannabidiol) en France : depuis un décret paru au Journal officiel le 31 décembre, elles n'ont plus le droit de vendre les fleurs et les feuilles de chanvre. Ces produits ne sont pourtant pas des psychotropes comme l'herbe de cannabis : leur taux est inférieur à 0,3% de THC, la substance active du cannabis.

La profession est scandalisée et annonce qu'elle va lancer des recours. En attendant, un vendeur de Metz le vit particulièrement mal : Julien a inauguré sa boutique Flowers Power ce mardi dans le quartier de Metz-Queuleu.

Toutes les fleurs CBD retirées des rayons

Tout était prêt la semaine dernière : Julien avait même déjà enregistré ses premiers clients, et ses premières ventes, avant même l'inauguration officielle de son magasin. Mais le 31 décembre au soir, catastrophe : il réalise qu'il n'aura plus grand chose à vendre : "Je commence à peine, et je me prends ce coup de massue. Ca ne pouvait pas tomber pire", se désole le commerçant. Lundi matin, il est donc venu retirer toutes ses fleurs et ses infusions CBD de ses rayons. "Il reste d'autres produits, comme les huiles ou la cosmétique. Mais ce n'est pas ça qui va amortir mon investissement. 50 à 70 % du chiffre d'affaires provient des fleurs".

Ca ne pouvait pas tomber plus mal, un vrai coup de massue

Les présentoirs sont désormais à moitié vides, seuls les produits alimentaires autorisés et les cosmétiques sont disponibles. © Radio France - Juie Seniura

Le CBD n'est pourtant pas illicite, ni même une drogue. Et cela se ressent chez la clientèle : "En règle générale, les clients ont entre 30 et 50 ans, et même plus. Ils recherchent les produits bien-être", explique Cédric, le responsable des franchises Flowers Power. "On n'a pas affaire à des gens qui recherchent la défonce, bien au contraire".

CBD et THC, deux substances bien différentes

Pour justifier le bien-fondé de ce texte, le gouvernement a indiqué que les fleurs de CBD sont en tout point semblables aux fleurs de cannabis, au taux de THC (la substance psychotrope du cannabis) plus ou moins fort. Il serait donc difficile pour les forces de l'ordre, en cas de contrôle, de vérifier s'il s'agit de CBD ou de THC. Or il existe des moyens de mesurer la différence, notamment en Suisse, explique Julien. "On ne fait pas non plus la différence entre un polo Ralph Lauren authentique ou contrefait. Et on n'interdit pas à Ralph Lauren de vendre des polos ! Je ne comprends pas".

Selon les autorités, il est difficile de distinguer les fleurs contenant du CBD ou du THC. © Radio France - Julie Seniura

Cette interdiction va être d'autant plus difficile à vivre pour les boutiques CBD de Lorraine, du fait de leur proximité avec le Luxembourg, beaucoup plus permissif sur cette question.

Plusieurs députés de la majorité En Marche, et notamment le Messin Ludovic Mendès, étaient favorables à un assouplissement de la législation. Ils regrettent au contraire ce durcissement, à l'image du député LREM de la Creuse, Jean Baptiste Moreau.

Le Conseil constitutionnel doit se prononcer le 7 janvier sur ce décret, après quoi des recours seront potentiellement portés par les professionnels du chanvre et des produits CBD devant le Conseil d'Etat.