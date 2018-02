Fleury-les-Aubrais, France

La direction réseau de la Poste l'a confirmé ce vendredi à France Bleu Orléans : le bureau de Postes des Aydes, situé à cheval sur les communes de Fleury, Saran et Orléans, ne rouvrira pas. Il était déjà en sursis depuis quelques mois. La fermeture était programmée pour le 27 janvier dernier mais un comité d'élus et d'usagers avait obtenu un sursis de 4 à 6 semaines après avoir notamment occupé les locaux. Seulement un évènement inattendu vient de précipiter les choses. Ce mercredi, " un problème technique pouvant impacter la sécurité et la sûreté des agents" a contraint la Poste à fermer le bureau. Et, ce vendredi, la direction explique qu'elle ne veut pas " engager des frais et des travaux de réparation". Le bureau des Aydes ne rouvrira donc pas au public. Le distributeur de billets reste néanmoins en service.

Une trahison pour le comité d'élus et d'usagers

Le comité de soutien au bureau des Aydes, emmené notamment par les élus communistes de Saran, se dit " écoeuré" par cette décision. Suite à l'occupation des locaux, fin janvier, la Poste avait accordé un moratoire de 4 à 6 semaines. " Ils n'ont même pas attendu la fin de ce moratoire" déplore Isabelle Beaudoin, de la CGT de la Poste. " De toute façon, c'était écrit d'avance. Il ne s'est rien passé depuis fin janvier".

Une logique d'entreprise ??

Depuis 2010, 3 bureaux de poste ont fermé en centre ville d'Orléans. Celui du Faubourg Bourgogne est lui aussi menacé. "C'est une question de rentabilité" expliquait la Poste en septembre dernier sur notre antenne. En 5 ans, le nombre d'usagers dans les bureaux d'Orléans et de la Métropole a chuté de 20%. Dans certains bureaux, il n'y a pas plus de 10 passages par jour !!