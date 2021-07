Fleury-les-Aubrais : dernières heures avant fermeture pour le centre de vaccination de la Passerelle

A quelques heures de la fermeture, c'est encore l'effervescence au centre de vaccination de la Passerelle, à Fleury-les- Aubrais. Installé dans la salle de spectacle depuis le 18 janvier, ce centre a réalisé plus de 40.000 injections en 6 mois. Chaque jour, 15 à 20 personnes étaient mobilisées pour le faire tourner : des agents municipaux, des bénévoles de la réserve communale, les pompiers aussi sur les week-end et jours fériés.

Derrière son écran d'ordinateur et son plexiglas, Karine enchaine les sourires comme les patients. Cette bénévole, de la réserve communale de Fleury, est ce jour là affectée au poste de délivrance du pass sanitaire. "Depuis janvier, j'ai fait 160 heures de bénévolat dans ce centre de vaccination" explique la bénévole, " j'ai adoré venir ici, j'ai eu le sentiment de participer à un effort collectif et c'est très bien". A l'entrée de la passerelle, Gérard, membre lui aussi de la réserve communale, accueille les candidats à la vaccination. " J'aime donner du temps pour les autres et ici, j'ai appris tous les jours de nouvelles choses notamment en informatique. Après, j'avoue qu'on est tous un peu fatigués."

L'accueil administratif au centre de vaccination de Fleury © Radio France - Patricia Pourrez

Pour faire tourner le centre et notamment pour assurer la logistique, la ville de Fleury a détaché plusieurs agents municipaux. Grégory Formentin travaille habituellement au service RH de la ville. Mais, depuis quelques mois, il assure " la chefferie" du centre. "J'avais déjà participé à la fabrique de masques pour la ville, c'est une deuxième expérience très enrichissante. Globalement, tout s'est bien passé. On a toujours maitrisé les petites tensions à l'entrée, les problèmes de Doctolib ou autre".

Accueil au centre de vaccination de Fleury-les-Aubrais © Radio France - Patricia Pourrez

Sans ces agents municipaux et ses habitants bénévoles, le centre de vaccination de Fleury-les-Aubrais n'aura pas pu tourner à plein régime. Aujourd'hui, la ville est contente de récupérer la salle de la Passerelle pour lancer une nouvelle saison culturelle, en septembre. Mais, pour Carole Canette, la maire socialiste de Fleury-les-Aubrais, il était temps aussi de passer à autre chose. "Clairement, ce centre de vaccination a coûté de l'argent à la commune et ce n'était pas forcément le deal de départ avec l'Etat."

"Si un centre de vaccination s'est monté en un temps record à Fleury, c'est une prouesse de la ville, pas de l'Etat", assure Carole Canette © Radio France - François Guéroult

Et l'élue s'explique : "On a mobilisé des agents, qui eux-mêmes ont dû être parfois remplacés sur leurs postes et ça n'a pas été pris en charge. On a dû avoir recours à un service de sécurité à l'entrée du centre et là, encore, l'Etat nous a dit que ce serait à notre charge. A un moment, on a envie de dire stop, ça ne peut pas s'éterniser dans le temps." Avec tous les frais induits, la ville de Fleury a d'ailleurs calculé que le centre de vaccination lui avait coûté près de 10.000 euros par semaine. Du côté des professionnels de santé, 28 médecins et 50 infirmiers se sont relayés durant toute la période d'ouverture du centre de Fleury.