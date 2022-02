Fleury-les-Aubrais : des habitants réunis contre la destruction de quatre maisons

"Respectez le patrimoine existant", c'est le message porté par la soixantaine d'habitants venus, ce samedi matin, devant trois maisons qui doivent être prochainement rasée, rue Danton, à Fleury-les-Aubrais. Dans cette rue, entre la rue du Faubourg Bannier et la rue André Dessaux, trois maisons à l'entrée de la route, et une autre dans une rue adjacente, ont été rachetée par le Lidl voisin, qui compte les raser pour s'agrandir. La maison la plus proche du supermarché a déjà ses fenêtres et porte murées.

Parmi les manifestants, pas seulement des riverains : certains viennent d'Orléans, de Saran, de Saint-Jean-le-Blanc. Tous, ont répondu à l'appel de l'association des riverains du Clos du Lapanty, qui milite pour la préservation du quartier. Au mois de décembre, l'association avait lancé une pétition pour protéger cette zone pavillonnaire, située en face du nouveau quartier d'affaires Interives. Depuis, les membres du conseil d'administration se sont entretenus avec la municipalité et la métropole.

Peu d'avancées lors des discussions

"Nous avons le sentiment d'être écoutés par la métropole, mais sans que nos arguments soient vraiment pris en compte", regrette Alain Lebeau, membre du conseil d'administration de l'association. Il pointe même du doigt des "conclusions prises avant même le début de la réunion". Pour Gilles Pointelon, un autre riverain mobilisé, les discussions avec les collectivités sont dans l'impasse. "On est resté sur nos positions, et ils sont restés sur les leurs", constate-t-il.

Concernant ces quatre maisons, la métropole met en avant le fait qu'elles ne sont pas considérées comme "remarquables" et donc ne sont pas protégées, contrairement aux autres bâtisses de ce quartier historique, et qu'elles peuvent donc être détruites. "Mais nous leur avons fait remarquer qu'elles sont complètement identiques aux autres maisons du quartier", ajoute Alain Lebeau.

Comme Gilles Pointelon, riverain, ils étaient une soixantaine à se mobiliser ce samedi contre les aménagements prévus dans leur quartier de Fleury les Aubrais © Radio France - Cécile Da Costa

Reste tout de même l'espoir que cette mobilisation leur permette de se faire entendre. "Nous espérons que la version finale du Plan Local d'Urbanisme Métropolitain prendra en compte nos remarques", puisque c'est que la réserve émise par la commission d'enquête demande, explique Alain Lebeau. "La réserve est une énorme avancée, c'est un élément extrêmement important sur le plan légal, la métropole doit y répondre."

Combien de maisons vont-ils encore raser ?

Pour de nombreux habitants venus ce samedi rue Danton, l'inquiétude ne s'arrête pas à la destruction de ces quatre maisons. "Ces quatre maisons-là représentent tout ce quartier historique et pavillonnaire. Elles font suite déjà à cinq maisons qui ont été rasées précédemment", selon Claire Lebeau, habitante du quartier depuis 36 ans. "Combien vont-ils encore en raser ?"

Dans la rue Danton à Fleury les Aubrais, ces trois maisons adjacentes au Lidl doivent être rasées prochainement. © Radio France - Cécile Da Costa

Détruire des maisons, pour laisser de la place à un supermarché et son parking, ce ne serait pour elle que le début. "Et demain ou après-demain, ce sera quoi ? Des immeubles de quinze mètres de haut ? L'âme du quartier aura totalement disparue."

L'association des riverains du Clos du Lapanty compte se remobiliser avant le prochain conseil métropolitain, et avant le vote du Plan Local d'Urbanisme Métropolitain prévu normalement à la fin du mois d'avril.