Fleury-les-Aubrais : des habitants lancent une pétition pour sauver "l'identité de leur quartier"

C'est un quartier peu connu de Fleury-les-Aubrais, coincé entre la rue du Faubourg Bannier et la rue André Dessaux, juste en face du nouveau quartier d'affaires Interives. Mais aujourd'hui, cette zone pavillonnaire est "menacée" assurent les riverains de l'association du Clos du Lapanty. "On à l'impression que Interives ne se suffit pas à lui tout seul et il va grignoter petit à petit de notre côté. Ce sera la fin de ce quartier et de son cadre de vie qu'on aime tant" explique Sylvie Delarue.

D'un côté, une zone pavillonnaire et de l'autre côté, le nouevau quartier Interives - @GoogleMaps

Un recours en justice contre un projet d'immeuble

Ce collectif de riverains vient de déposer un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans contre le permis de construire d'un immeuble sur la rue Dessaux. " Il va faire 18 mètres de haut et il n'est pas prévu d'étages en paliers à l'arrière pour diminuer la gêne pour les riverains. D'autre part, nous avons décelé pas mal d'irrégularités dans ce projet". Mais, évidemment, ce qui pose question, c'est l'implantation de cet immeuble sur la rue Dessaux alors qu'il reste encore du terrain à bâtir sur le nouveau quartier Interives. " On ne comprend pas cette logique. On n'a rien contre le futur quartier d'affaires Interives mais jamais il n'a été question de faire la même chose en face, de notre côté" précise Alain Lebeau, autre riverain mobilisé.

Le quartier d'affaires Interives toujours en chantier © Radio France - Patricia Pourrez

Ces derniers mois, Alain Lebeau et ses amis ont d'ailleurs activement participé à l'enquête publique sur le futur PLUM, le plan local d'urbanisme de la Métropole d'Orléans. " Si ce Plum est validé, ce sera la destruction de notre quartier avec des constructions plus denses et plus hautes, précisément ce que l'on ne veut pas". Voilà pourquoi les riverains demandent à rencontrer au plus vite Serge Grouard, le maire d'Orléans et Président de la Métropole.

On aimerait sauver les trois vieilles dames de la rue Danton

Autre source d'inquiétude pour ces riverains : la destruction prochaine de trois vieilles maisons dans la rue Danton. Elles ont été rachetées par le groupe LIDL pour agrandir son supermarché, situé sur le rond-point. "On imagine qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur la table pour cette opération immobilière" explique Sylvine Guénec. " Mais, le problème, c'est qu'il s'agit de maisons historiques."

Une des maisons qui sera bientôt rasée © Radio France - Patricia Pourrez

Ces maisons datent en effet du début du 20ème siècle, ce qui est très rare dans ce coin de Fleury qui a été largement détruit par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. " On a déjà une entrée de ville qui n'est pas très jolie, il faut bien le dire, et là, on détruit des petites maisons charmantes pour mettre des parkings et des voitures à la place. Evidemment, ça ne ravit personne."

Une pétition pour sauver un quartier menacé

A deux reprises, les riverains du Clos du Lapanty sont intervenus en ouverture du conseil municipal de Fleury-les-Aubrais. " Madame le Maire nous répond à chaque fois de ne pas s'inquiéter, que tout va bien se passer mais là, on n'y croit plus" s'agace Sylvie Delarue. En fait, la mairie, que nous avons sollicitée, précise que dans le nouveau Plum, plus de 10.000 mètres carrés sont désormais classés " inconstructibles" autour du Clos du Lapanty. Pas de quoi rassurer l'association : Il y a quelques jours, elle a lancé une pétition en ligne pour préserver "l'identité historique et pavillonnaire" du quartier. Elle espère toucher des habitants au-delà de Fleury et même d'Orléans.