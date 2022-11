Fleury Loiret Handball au bord du gouffre : "ça me crève le cœur" réagit l'ancienne joueuse Bertille Bétaré

Elle a suivi les débats d'Orléans Métropole, en direct sur You Tube, jeudi soir , Bertille Bétaré, l'ancienne pivot et capitaine du Fleury Loiret Handball, ne cache pas son émotion et sa tristesse à l'idée que son club de cœur puisse déposer le bilan et soit éventuellement relégué en Nationale 1. "C'est terrible et sincèrement ça me crève le cœur" avoue l'ancienne internationale, " j'ai grandi avec ce club, il m'a donné beaucoup et j'ai donné aussi beaucoup et là, forcément, c'est triste."

" C'est dur, très dur de voir ce qui se passe pour Fleury"

Lors du vote au conseil métropolitain, jeudi soir, le président et maire d'Orléans, Serge Grouard, a expliqué qu'il ne voulait plus donner au club au regard de sa gestion passée - 763.000 euros de dettes cumulés selon la Métropole - et parce qu'il faudrait sans doute plus qu'un seul coup de pouce de 100.000 euros pour l'aider à rebondir. "On connaissait les difficultés du club et donc on a espéré jusqu'au bout. Maintenant, je ne me permettrais pas de juger les choix qui ont été faits" explique Bertille Bétaré.

" Il faut que les gens restent mobilisés autour du club, quoiqu'il arrive"

L'ancienne joueuse emblématique de Fleury-les-Aubrais redoute maintenant les conséquences pour le centre de formation. "Là, il y a un pied à terre, j'espère qu'il n'y aura pas un 2e pied à terre afin de sortir encore des joueuses qui feront rayonner le territoire. Il va falloir cravacher pour ça et surtout que les gens restent mobilisés autour du club." Quelque soit le scénario à venir, relégation ou pas, Bertille Bétaré espère que les acteurs, économiques et politiques, seront toujours là. "En attendant, c'est sûr, on va traverser une période dure et douloureuse".

La direction du club dénonce " la présentation pernicieuse" faite par la métropole

De son côté, la direction du Fleury Loiret Handball doit publier dans la soirée un communiqué. Elle conteste déjà les chiffres qui ont été évoqués lors du conseil métropolitain et parle même d'une "présentation pernicieuse". Mais, pour l'instant, la présidente, Sabine Guillien-Heinrich, ne souhaite pas s'exprimer publiquement. Une conférence de presse pourrait être organisée la semaine prochaine.