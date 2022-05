Fleury Loiret Handball dans le rouge : la faute à qui ?

Dernier match de la saison ce samedi soir pour le Fleury Loiret Handball et dernier match aussi en première Ligue féminine. Les Panthères sont d'ores et déjà condamnées à jouer la saison prochaine en 2ème division. Une rélégation qui s'accompagnera d'un plan d'apurement des comptes jusqu'en 2024.

Le couperet est tombé cette semaine : le Fleury Loiret Handball va devoir apurer ses comptes jusqu'en 2024. La mesure a été réclamée par la Commission Nationale de Contrôle et de Gestion de la Fédération Française de Handball. C'est en quelque sorte le gendarme financier du hand français. Mais, comment le club fleuryssois, présent depuis 2003 en première division , champion de France en 2015, a t-il pu en arriver là ?

Une promesse de subvention évaporée

Le Fleury Loiret Handball est en quelque sorte "une victime collatérale ou un dindon de la farce" des querelles politiques de la Métropole d’Orléans. L’an dernier, le club avait obtenu de la part de la présidence métropolitaine une promesse orale d’une substantielle augmentation de subvention, entre 300.000 et 400.000 euros au lieu des 110.000 habituels. Tout cela est acté dans le budget prévisionnel pour la saison 2021-2022.

Seulement en octobre dernier, Christophe Chaillou, le maire socialiste de Saint Jean de la Ruelle et président de la Métropole est contraint à la démission. Serge Grouard, le maire LR d’Orléans, lui succède et, comme les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent, la subvention sera limitée à 110.000 euros et pas plus. La présidente du club, Sabine Guillien, a senti le vent tourné avec un discours plus qu’alarmiste prononcé ce même mois d’octobre lors du lancement de la saison devant un parterre d’invités. A t-elle été un peu trop naïve ou pas assez rigoureuse en préparant son budget prévisionnel ? La question peut évidemment se poser.

Un passif d'environ 300.000 euros

Aujourd’hui, selon nos informations, Fleury va devoir éponger un passif aux alentours de 300 000 euros. Le club va pouvoir compter sur le soutien, d'ores et déjà, acquis du Département du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire. En revanche, toujours rien de la part de la Métropole d'Orléans. Elle semble vouloir se désengager des clubs professionnels comme l’a laissé entendre cette semaine sur l'antenne de France Bleu Orléans, Michel Martin, vice-président de la Métropole et adjoint aux finances d’Orléans. " Il y a 4 ans, à l'époque où les clubs étaient encore rattachés aux communes qui les avaient fait monter, il y avait un allant. Et ces clubs là finalement marchaient, progressaient et tout se passait bien".

Une résidence au Palais des Sports d'Orléans remise en question

Autre écueil, Fleury Loiret Handball était promis à résidence au Palais des sports d’Orléans avec l’entrée de l’OLB à CO’Met. Mais, aujourd’hui rien n’est moins sûr. Le club s’est vu proposer une salle à la Source mais pourrait bien finalement rester à Fleury-les-Aubrais, dans sa salle Albert Auger. Ce soir, elles joueront bien au Palais des Sports d'Orléans : match à 20h contre Celles-sur-Belle.