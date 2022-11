Fleury Loiret Handball : vers un dépôt de bilan

Fleury Loiret Handball semble s'acheminer inexorablement vers un dépôt de bilan. A moins de trouver, d’ici ce 25 novembre, la somme de 200.000 euros, le club professionnel de handball féminin déposera ses comptes ce même jour au tribunal de commerce d’Orléans. Le rôle de la Métropole d'Orléans et de son président ont été ouvertement mises en cause lors d'une conférence de presse des dirigeants qui s'est tenue aux côtés de la présidente de la Ligue Féminine de Handball (L.F.H).

Ce n'est plus 100.000 euros mais désormais 200.000 euros que Fleury Loiret Handball doit rassembler sous peine de mettre la clé sous la porte. Une somme doublée car les aides promises de la Région Centre-Val de Loire et du conseil départemental du Loiret ( 50.000 euros chacun) étaient conditionnées à l’octroi de la subvention exceptionnelle de 100.000 euros de la Métropole d'Orléans qui a été rejetée la semaine dernière lors d'un vote des élus métropolitains. Cette subvention, il en a été largement question ce mercredi à l'occasion d'un point sur la situation du club dressée par les responsables du club en présence de la présidente de la L.F.H.

Un engagement écrit de la Métropole

Pour Sabine Guillien, présidente du Fleury Loiret Handball, il y a eu dans cette affaire "de fausses promesses, des mensonges, un manque de respect". Présidente de la L.F.H, Nodjialem Myaro ajoute "il y a eu des contre-vérités, un règlement de compte". Clairement visé Serge Grouard. Mais comment expliquer alors cette volte-face du président de la Métropole qui s’était engagé par écrit ? Sabine Guillien n’a pas la réponse : "je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas, tout était aligné, on avait fait une réunion encore il y a quinze jours pour intégrer le palais des sports dans les saisons à venir, je ne sais pas".

Rendez-vous au tribunal de commerce vendredi

Sur la bataille des chiffres, Antony Tahar, manager du club, assure que la Métropole "avait le bilan comptable du club depuis le mois de mars dernier". L’ensemble des chiffres étaient connus également de la Commission Nationale de Contrôle de Gestion de la Fédération sur l’état du club avec un montant de dettes à hauteur de 763.000 euros mais également un actif de la société à hauteur de 470.000 euros. Leur présentation lors du conseil métropolitain est donc "erronée". Les aides de la Région, du Département et de la Métropole assuraient un plan d'apurement sur quatre ans consenti par la Fédération Française de Handball.

La gouvernance des caprices-Carole Canette, maire de Fleury-les-Aubrais

Présente également à cette conférence de presse, la maire de Fleury-les-Aubrais a mis un peu plus les pieds dans le plat. Pour Carole Canette "c'est le fait du prince, la gouvernance des caprices". L'élue fleuryssoise ajoute "que pour Serge Grouard il n'y ait que les clubs d'Orléans qui comptent et qu'on les sortent de la compétence métropolitaine et que pour ceux qui restent on déblaye le terrain soit mais tout cela c'est fait au mépris de tous les engagements par écrit et des équilibres trouvés en conférence des maires, c'est lunaire".

Dans le cadre du contradictoire, un entretien avait été fixé avec le président de la Métropole d'Orléans mais Serge Grouard a décliné le rendez-vous au dernier moment.