Le maire de Bayonne accuse certains chauffeurs de Flixbus de discrimination raciale

Bayonne, France

Le maire de Bayonnne Jean-René Etchegaray (UDI) ne mâche pas ses mots : "J'ai constaté moi même qu'on ne demandait pas de papiers d'identité aux « blancs », mais qu'on le demandait aux « noirs ». C'est de la discrimination raciale !"

Discrimination raciale

Jean-René Etchegaray est avocat de profession, et il a été alerté par les associations d'aide aux migrants. Depuis cet été, ils sont de plus en plus nombreux à passer par l'Espagne, puis Bayonne, pour rejoindre les grandes métropoles et le nord de l'Europe. le maire de Bayonne est allé constater de visu près du local d'accueil des migrants : "Je constate sur Bayonne depuis quelques jours, des faits constitutifs à mes yeux de discrimination raciale. Nous avons des compagnies de bus qui n'acceptent pas que montent à bord des personnes noires. _Ces faits sont d'une extrême gravité_. Comme maire je peux pas accepter que des faits aussi graves aient lieu sur ma commune. J'ai alerté le procureur, la police, la Ligue des Droits de l'Homme et la Licra", avertit l'élu.

C'est la compagnie Flixbus qui est plus particulièrement visée. Depuis le 12 novembre, à Bayonne, certains chauffeurs demandent des papiers avant de prendre des passagers à bord, et refusent parfois l'embarquement, même aux passagers munis d'un billet. Cela fait suite à l’arrestation d'un bus par les douanes, dans les Landes après son départ de Bayonne. 19 migrants avaient dû descendre du bus et étaient répartis dans différentes gendarmeries.

Jean-René Etchegaray: "c'est de la discrimination raciale!" Copier

Cette affaire a été plaidée le 19 novembre devant le Tribunal Administratif des Pyrénées-Atlantiques.

à lire Un bus transportant des migrants intercepté au péage Bénesse-Maremne

.