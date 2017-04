Floirac: Les enfants découvrent les coulisses de la fabrication des repas de la cantine

Dix enfants du centre de loisirs de la Burthe à Floirac ont visité mardi le SIREC, le syndicat intercommunal en restauration collective. Il produit des repas pour les villes de Floirac,Cenon et Ambarès et La Grave. Au programme: découverte des locaux et élaboration d'un menu.

Qu'est-ce qui se cache derrière les carottes râpées de la cantine ? Comment sont-elles fabriquées ? Comment équilibrer ses repas ? Des questions auxquelles dix enfants du centre de loisirs de la Burthe à Floirac peuvent maintenant répondre. Ils ont visité mardi le SIREC, le syndicat intercommunal en restauration collective. Un établissement de 2000 m² qui produit environ 5.500 repas par jour pour les écoles, centres de loisirs et maisons de retraite des communes de Floirac, Cenon et Ambarès et La Grave. Le responsable qualité, le responsable de la production et un diététicien ont même aidé les enfants à fabriquer le menu de l'un de leur repas.

"Plat, poulet et haricots verts!", Justine, huit ans, lit à voix haute le repas qu'elle et ses camarades ont choisi. Le matin, ils ont réfléchi à un repas équilibré tous ensemble. Avec le chef, Erik Vinualez, ils vont peaufiner leur choix: "Le poulet, vous en aurez la veille à l'école, moi je vous propose de manger quelque chose que vous ne mangez pas souvent à la cantine... Du steak haché!" Cris de joie des enfants, visiblement ravis de ce changement de programme. "Le steak haché, c'est quelque chose qu'on fait rarement, car souvent ils en mangent régulièrement chez eux", ajoute le chef. La dégustation pour ces huit-dix ans, ce sera au centre de loisirs le 14 juin prochain.

Les enfants veulent manger du ... Roquefort !

Pour l'équipe du SIREC, ces visites, c'est un moyen d'expliquer aux enfants les bases d'une alimentation équilibrée. "On leur dit qu'il faut éviter les aliments trop salés, si on a de la pomme de terre en entrée ou une pâtisserie en dessert, on ne met pas de féculents dans le plats, c'est important à cet âge là de leur faire comprendre tout ça." Après quelques échanges sur le dessert, le menu est prêt: ce sera salade piémontaise en entrée, steak haché, sauce tomate et haricots verts persillés en plat, une crème de roquefort pour le laitage et des fraises au sucre en dessert. "On a pas eu trop de surprises, bon si le roquefort, mais ça montre que les enfants connaissent de plus en plus de goûts et de saveurs qu'ils apprennent à aimer."

90% de produits frais dans la préparation des repas

La deuxième étape, c'est la visite des locaux. Une cuisine taille XXL qui épate les enfants. "A la base c'est petit une casserole, alors qu'ici c'est immense, les frigos c'est pareil", décrit Eléa, neuf ans. Ils découvrent comment s'organise la préparation des repas de la réception des aliments jusqu'à l'expédition. "On peut montrer aux enfants avec quoi on travaille, 90% de nos produits sont des produits frais et viennent de productions locales", explique Frédéric Dupic, responsable qualité au SIREC. Une visite qui a séduit les enfants. "Je vais avoir plein de choses à raconter à mes parents", glisse Deïdrey, huit ans. Il ne faudra pas tout raconter, ils se sont promis de faire une surprise à leurs camarades: garder le menu secret jusqu'au 14 juin.