Une classe a été fermée à l'école Trait d'Union à Florange pour cause de coronavirus, ce vendredi. Appelés à rester chez eux, 60 élèves sur 320 sont tout de même venus.

Florange : dix élèves et deux professeurs testés positifs au Covid-19 à l'école Trait d'Union

Alors que les vacances commencent et que les fêtes de fin d'années arrivent à grands pas, l'école élémentaire Trait d'Union à Florange (320 élèves, 10 classes) est frappée par l'épidémie de coronavirus.

Jeudi soir dernier, la mairie a publié cette information sur Facebook, dix élèves et deux professeurs ont été testés positifs à la Covid 19.

L'information a été communiqué par l'adjoint aux affaires scolaires de Florange - Capture écran

L'école a pu ouvrir partiellement ce vendredi. Conformément aux consignes de l'Education Nationale, avec trois élèves d'une même classe malades, l'école a fermé une de ses dix classes.

La particularité de l'école Trait d'Union c'est qu'elle accueille douze élèves ULIS : des enfants souffrant de handicap, qui ne portent de fait pas de masques.

Alexandre Holsenburger, l'adjoint aux affaires scolaires de la mairie de Florange a voulu éviter de nouvelles contaminations dues à ce brassage d'élèves masqués et non masqués.

Des suspicions d'autres cas

Selon lui , en plus des dix enfants malades et deux professeurs : il y a deux autres suspicions de Covid parmi l'équipe enseignante. Et d'autres élèves qui présentent des symptômes. Il a invité les parents à garder leurs enfants chez eux pour la dernière journée d'école.

Ce vendredi, 60 élèves sur 320 étaient tout de même présents.

Pendant les vacances, la classe fermée sera totalement désinfectée. Le reste de l'établissement fera l'objet d'un nettoyage renforcé afin de pouvoir reprendre normalement à la rentrée.