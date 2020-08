Florange est la première ville de Moselle à rendre le masque obligatoire dans les parcs et jardins

La mairie de Florange a pris ce weekend un arrêté municipal pour imposer le port du masque dans les parcs et jardins de la commune, uniquement lorsqu'on se déplace, et entre 12 heures et 20 heures. C'est la première commune

Florange impose le port du masque dans les parcs et jardins de la ville, et notamment à l'intérieur du complexe de Bétange, entre midi et 20h. L'arrêté municipal a été pris ce weekend et il vient d'entrer en vigueur. Il est valable jusqu'au 30 août, pour les personnes de plus de 11 ans.

Uniquement pendant les déplacements

Le port du masque est obligatoire uniquement pendant vos déplacements. Si vous ne respecter pas cet arrêté, la municipalité prévient : vous risquez une contravention de première classe, soit une vingtaine d'euros.

C'est la première commune de Moselle à prendre cette décision, déjà mise en place dans de nombreuses villes en France. Obligation aussi de se protéger le visage et le nez, lors du traditionnelle marché de Florange qui se tient le jeudi matin.