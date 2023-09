Florange : Les parents d'élèves divisés sur une expérimentation de l'uniforme à l'école

Pour ou contre l'uniforme scolaire ? Ce vieux débat refait surface après la déclaration du ministre de l'Education nationale Gabriel Attal . Il s'est dit favorable à une "expérimentation" du port d'une tenue unique ou d'un uniforme dans les établissements scolaires. Une proposition qui séduit Rémy Dick, le maire LR de Florange. Il a répondu favorablement à l'appel du ministre en se portant volontaire pour expérimenter l'uniforme au sein des écoles de sa commune. Dans une lettre adressée à Gabriel Attal, il affirme que ce projet est "en cohérence avec les enjeux sociologiques de la ville."

Le port de l'uniforme à l'école divise toujours autant

Devant l'école élémentaire Victor Hugo à Florange, le débat nourrit le papotage des parents. L'uniforme à l'école c'est "hors de question" pour Ginette. "On est en train de régresser, les enfants doivent s'habiller comme ils ont envie", poursuit cette grand-mère. Mais pour certaines mamans, l'uniforme à l'école permettrait d'alléger les dépenses vestimentaires mais aussi la charge mentale au quotidien : "au moins on n'aura pas à décider de ce qu'il faut porter ! Ma fille est toujours inquiète le soir, elle se demande si ses copines vont aimer sa tenue." Car les vêtements sont souvent une source de moquerie ou de jalousie entre élèves. Pour ce père d'un petit garçon en CE2, l'uniforme permettrait de "réduire les inégalités sociales, notamment dans cette école où certains n'ont pas les moyens, là tout le monde serait sur le même pied d'égalité."

Et les enfants, ils en pensent quoi ?

En primaire les plus petits ont six ans et l'uniforme, ils ne savent pas que ce c'est. Mais lorsqu'on demande à Héléna si elle serait d'accord, elle n'hésite pas : "moi j'ai une meilleure amie et ça serait trop bien d'être habillées et coiffées pareilles !" En revanche cette mesure ne plaît pas du tout à Enzo : "ça sert à rien d'être tous pareils, moi j'ai déjà mes vêtements." Certains parents se demandent aussi qui payera ces uniformes ? L'état, la commune ou les familles ?

Gabriel Attal annoncera les modalités d'expérimentation de l'uniforme ou de la tenue unique à l'automne.