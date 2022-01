Crise à l'hôpital : "on est en train de rogner l'os" dit Florence Metge de la CGT-Santé au CHU de Limoges

Conditions de travail intenables, manque d'effectifs, manque de reconnaissance. Voilà les trois raisons de la nouvelle mobilisation de ce mardi dans les hôpitaux et dans le secteur de la santé. "On est tout à fait dans ce triptyque" a expliqué ce mardi matin Florence Metge, la secrétaire générale de la CGT Santé au CHU de Limoges. Invitée de France Bleu Limousin, elle a évoqué "les manques de moyens flagrants", ajoutant que la crise liée au coronavirus n'avait fait qu'alourdir une situation déjà compliquée auparavant. "Rien n'a été tiré de cette crise, on continue à supprimer des postes, on est obligé de fermer des dizaines de lits partout, dans tous les hôpitaux, dans tous les secteurs, parce qu'on n'a plus les professionnels pour prendre en charge les patients".

On manque de tout le monde. L'hôpital va très mal dans son ensemble

Interrogée sur la nature des postes et des métiers manquants, Florence Metge a indiqué "qu'on manque de tout le monde, que ce soit de l'administratif aux admissions où vous avez du temps d'attente, de l'aide-soignante, de l'infirmière, du personnel ouvrier qui est obligé de réparer quelque chose qui dysfonctionne, dans les cuisines et la blanchisserie on a des conditions de travail exécrables parce qu'on un manque de personnel, l'hôpital va très mal dans son ensemble" a détaillé Florence Metge. Au point d'être sur le point de craquer ? "Oui, on en est arrivé à rogner l'os, on a déjà tout détruit avant, et là on est en train de finir de détruire tout ce qu'on peut détruire" s'est désolé Florence Metge. "Si la politique ne prend pas en comte les revendications et ne donne pas les moyens pour que l'hôpital se sauve, je ne sais pas vers où on va aller, sinon vers une catastrophe sanitaire".

Concernant sur le cas des "oubliés du Ségur de la santé", ces salariés du secteur médico-social qui n'avaient pas eu la prime mensuelle de 183 euros obtenue par les salariés du secteur sanitaire, Florence Metge a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'avancée, "et ce sont des métiers qui ont du mal à recruter car ce sont des métiers pénibles, avec des conditions difficiles et aucune revalorisation de salaires depuis des années et même pas le Ségur, donc évidemment qu'on n'a pas d'attractivité pour ces métiers là".

Extrême tension aux urgences

Questionnée enfin sur l'initiative de la CDFT Santé qui a lancé un droit d'alerte devant la saturation des urgences du CHU, "la plus grande chambre de l'hôpital" comme dit un représentant syndical, Florence Metge a confirmé qu'à "force de fermer des lits dans tous les services parce qu'on n'a pas les personnels et pas les ressources, _les patients qui arrivent aux urgences sont entassés dans les couloirs_, sur des fauteuils, sur des lits, sur des brancards, en proximité, sans aucune dignité pour les patients, et dans des conditions de travail avec des risques d'erreur pour les soignants, c'est une catastrophe" a-t-elle conclu.