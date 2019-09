Florence Parly, la ministre des armées sera jeudi sur la base militaire de Saint-Christol-d'Albion

Saint-Christol D'Albion, Saint-Christol, France

Florence Parly la ministre des armées attendue jeudi en fin de matinée à Saint-Christol-d'Albion où est basé le Deuxième Régiment Etranger de Génie.

La ministre rencontrera des légionnaires et présentera le champ solaire haute température en service sur la base.

Ce champ solaire ce sont 750 mètres carrés de miroirs installés sur la base militaires, sur 6 kilomètres et comptant 160 capteurs solaires, d'une puissance de 560 kilo watts et qui permettent de chauffer 50 bâtiments d'une surface de plus de 80 mille mètres carrés.

Soit une économie estimée à 40 tonnes équivalent pétrole par an. Une installation ouverte en janvier 2018 et qui a coûté 350 mille euros.

Des militaires de la Base de Saint-Christol-d'Albion sont aujourd'hui projetés au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Ils sécurisent des zones dites à haut-risques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste.

Ils sont également intervenus dans la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane.

La base compte plus d'un millier de légionnaires.