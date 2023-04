Florensac, première ville en France à afficher un panneau "gaz vert" aux entrées de la commune

Le panneau ne passe pas inaperçu à chaque entrée de la ville de Florensac. Depuis quelques jours une indication "gaz vert" est apparu au milieu d'autres signalétiques. Le maire, Vincent Gaudy, ne cache pas sa satisfaction d'être la première commune en France à afficher ce panneau.

Ce gaz vert est produit par l'usine de méthanisation en service depuis novembre 2021. Florensac a été la première commune du département à s'équiper d'une telle structure. Depuis, Sète a suivi. Produit en France, ce gaz a les mêmes caractéristiques que le gaz naturel. Il est par ailleurs compatible avec les équipements existants.

L'usine de méthanisation de Florensac produit deux fois la consommation en gaz de le commune

Ce gaz vert est produit localement à partir de résidus agricoles, d'effluents d'élevage et de déchets issus des territoires. Il est ensuite injecté dans le réseau exploité par GRDF permettant d'approvisionner Florensac, Saint-Thibéry, Pinet, Pomerols et Marseillan. L'excédent de biométhane permet aussi d'alimenter une partie de la ville de Béziers, notamment l'été lorsque que la consommation est moindre. Quelque 3.750 logements neufs sont ainsi chauffés à ce gaz vert.

Si les panneaux ont été installés il y a quelques semaines, l'inauguration officielle a été réalisée ce jeudi en présence de Frédéric FORT, le directeur territorial de GRDF dans l'Hérault.

La méthanisation permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, tout en revalorisant les déchets agricoles et les affluents. Les acteurs locaux sont conscients des défis à relever pour assurer la pérennité de cette filière. Le gaz vert représente une solution prometteuse pour la biocarbonisation et la transition énergétique.

Les collectivités sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser à ce procédé. Dans le département de l'Hérault, Sète Agglopôle produit aussi du Gaz vert avec les boues d'épuration. Six autres communes en produiront d'ici 2025. En France, plus de 540 sites produisent et injectent aujourd'hui du gaz vert soit une progression de 48% par rapport à 2021. La première injection de gaz vert dans le réseau GRDF remonte à 2011.

GRDF espère atteindre 20% de gaz vert en France en 2030, soit l'équivalent de 11 réacteurs nucléaires

"L'écologie est l'affaire de tous" confie le maire. Florensac, (5.000 habitants) avait déjà équipé certains de ses bâtiments de panneaux photovoltaïques, leds et horloges astronomiques. "Tout naturellement, notre volonté a été d'afficher notre engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique" explique l'élu, qui est par ailleurs vice-présidente du Conseil départemental, délégué au logement social et à la politique foncière.

9,5 TWH produits en France alimentant plus de 2,3 millions de logements neufs

Dans le bâtiment**, le gaz chauffe une maison individuelle sur trois,** un logement collectif sur deux et un bâtiment tertiaire sur deux. D'ici 2030, GRDF envisage d'injecter 20% de gaz vert dans son réseau, 100 % à l'horizon 2050.

La production de l'ensemble des sites de méthanisation injectant ce gaz vert dans les réseaux permet d'éviter chaque année, a minima, l'émission de plus de deux millions tonnes de CO2.