Florent Manaudou et Alexandre Camarasa, deux champions des bassins devant des élèves de St-Jean-d'Angély

Florent Manaudou, triple médaillé olympique et Alexandre Camarasa, capitaine de l'équipe de France de water-polo étaient ce vendredi à St-Jean-d'Angély. Ils ont rencontré les jeunes nageurs du Nautic Club Angérien, ils sont aussi échangé avec des élèves des écoles élémentaires de la commune.

Florent Manaudou, triple médaillé olympique, Alexandre Camarasa, capitaine de l'équipe de France de Water-polo, une équipe de France qui a participé aux Jeux de Rio après 24 ans d'absence dans cette compétition. Deux athlètes de plus d'un mètre 90 dans l'école élémentaire Gambetta de St-Jean-d'Angély. "Un événement" pour l'école raconte son directeur Olivier Bonnet. Les classes de CP au CM2 ont préparé la rencontre. Certains ont réalisé des panneaux sur les jeux olympiques, d'autres ont préparé des questions pour les deux champions.

Ce vendredi après-midi, les 130 élèves les attendent avec impatience dans le gymnase de l'école Gambetta. Quand les deux champions passent la porte, les élèves restent bouche bée puis scandent leurs prénoms. Ils défilent ensuite au micro pour leur poser des questions : "A quel âge a-tu commencé la natation ?", _"Quel est ton meilleur souvenir de Jeux Olympiques?" ._Tour à tour, Florent Manaudou et Alexandre Camarasa répondent.

A la question "Combien as-tu d'heures d'entraînement par jour? Alexandre Camarasa répond : "5 heures", les élèves écarquillent les yeux mais Nathan le reconnait "c'est vrai qu'ils sont musclés quand même". Maëly a été impressionnée d'apprendre que "Florent Manaudou a commencé la natation à 3 ans". Pour Lou, ce qu'elle va retenir c'est que Florent Manaudou a "une trentaine de médailles, ça je pense que je m'en rappellerai toujours". Claire a été amusée d'apprendre que le capitaine de l'équipe de France de Water-Polo adore manger des crêpes au Nutella.

Prendre la relève

Florent Manaudou apprécie ce rôle d'ambassadeur : "Ça fait plaisir de voir qu'on est un petit peu un modèle pour les jeunes, et si, en plus, on peut donner quelques vocations c'est super sympa". Alexandre Camarasa est "très heureux d'être ici, dans cette ville qui compte pour le water-polo, pour échanger, pouvoir rencontrer tout le monde et surtout leur donner envie de prendre la suite, de prendre la relève".

Les deux champions ont ensuite rejoint le Nautic Club Angérien, créé en 1938 et qui fédère plus de 500 membres. Ce weekend à St-Jean-d'Angély, deux compétitions ont lieu. Le tournoi international de Charente-Maritime pour les U17, et les championnats de France pour les filles dans la catégorie U15.