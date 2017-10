Florent Pagny devient citoyen d'honneur de Bonneville

Le chanteur a passé une partie de son enfance dans la vallée de l'Arve. c'est là, dans les restaurants et boîtes de nuit qu'il a fait ses débuts et remporté un concours de chant sur le Critérium du Dauphiné.

Florent Pagny a été décoré ce jeudi après-midi de la médaille de citoyen d'honneur de la commune de Bonneville. A la mairie, le chanteur a reçu sa distinction des mains du maire Stéphane Valli, devant un parterre conquis d'anciens camarades de classe et habitants de la ville qui, il y a plus de 40 ans ont assisté à ses débuts sur les scènes des restaurants et boites de nuit de la vallée de l'Arve , où Florent Pagny a passé presque 5 ans ans entre l'âge de 11 et 15 ans.

Pour la symbolique, ce diplôme, pour moi qui n'est pas brillé dans les écoles d'ici, c'est cocasse"

Alors qu'il était âgé de 13 ans, c'est la victoire à un concours de chant organisé sur la course cycliste du Dauphiné Libéré qui propulse Florent Pagny au rang de star locale et lui ouvre les portes du succès.