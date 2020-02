Florent Pietrus, joueur de l'OLB, invite à briser le silence sur les violences sexuelles dans le sport

Orléans, France

Récemment arrivé en renfort à l'Orléans Loiret Basket, Florent Pietrus co-signe aux cotés de 53 athlètes français une tribune parue sur le site internet du Parisien pour que les violences sexuelles dans le sport ne soient plus un tabou. Après les accusations de viols lancées par l'ancienne patineuse Sarah Abitbol à l'encontre de son ancien entraîneur, et les dernières enquêtes (notamment du journal l'Equipe) sur les violences sexuelles dans le milieu sportif, ces 54 sportifs de haut-niveau appellent à "briser le silence". Parmi les autres signataires de cette tribune, il y a Teddy Riner et Gévrise Emane pour le judo, Joël Abati pour le handball ou bien encore Tatiana Golovin pour le tennis.

Pour Florent Pietrus, les sportifs ont aujourd'hui _"le pouvoir de pouvoir le dire et le dire haut et fort". "_OUI, nous avons la responsabilité que d’autres témoignages ne sortent pas dans 20 ans" indique les athlètes dans cette tribune. Ces sportifs connus et reconnus apportent également tout leur soutien aux victimes de ces agressions sexuelles. "Toutes les personnes qui ont été victimes doivent avoir confiance et sentir qu'on les soutient" précise l'ancien international, sacré champion d'Europe avec l'équipe de France de basket en 2013. Père de famille, Flo Pietrus rappelle aussi que ces victimes étaient au moment des faits des enfants. "Moi aussi j'ai des enfants et je n'aimerais pas que cela leur arrive, pour moi c'est inadmissible de toucher à un enfant" souligne l'un des grands noms du basket français.