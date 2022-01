Covid-19 en Haute-Vienne : "Un taux d'incidence en hausse de 45% sur une semaine" selon l'ARS

On est loin, très loin, d'être sur la décrue de la cinquième vague de coronavirus en Haute-Vienne. Invité ce jeudi matin de France Bleu Limousin, Florian Besse, le directeur adjoint de l'Agence régionale de santé dans le département a indiqué que la circulation virale ne faiblissait pas, avec un taux d'incidence établi ce jeudi matin à 2.487 cas pour 100.000 habitants, "soit une augmentation de 45% en une semaine", et un taux de positivité des tests qui a explosé : "22,8% des tests qui sont réalisés sont positifs, ce qui montre un activité virale intense" a-t-il déclaré.

La variant Omicron désormais ultra-majoritaire

En Haute-Vienne, le variant Omicron représente désormais plus de 90% des cas. Sa contagiosité extrême se confirme, mais les chiffres d'hospitalisation tendent aussi à prouver qu'il est effectivement moins grave que son prédécesseur, le variant Delta. "On constate une diminution du nombre de personnes hospitalisées en réanimation, 11 personnes actuellement, et 53 personnes hospitalisées au total", ce qui semble assez mesuré compte tenu de l'explosion des cas positifs.

Florian Besse a également confirmé que la circulation virale était très importante en milieu scolaire, notamment "en maternelle et au primaire", rappelant que "l'important était de s'inscrire dans la stratégie de dépistage" avec les autotests "moins invasifs que les test PCR ou antigéniques, même si cela reste une contrainte j'en conviens" a-t-il reconnu.

La Haute-Vienne reste "bon élève" en matière de vaccination, mais...

Concernant enfin la vaccination, où la Haute-Vienne faisait figure de "bon élève" il y a quelques mois, "plus de 80% de la population a reçu au moins une dose et on est déjà à 54,5% de la population qui a reçu son rappel" annoncé le directeur adjoint de l'ARS, estimant que "la vaccination pédiatrique a aussi bien démarré, on est à 400 vaccinations d'enfants par semaine, il reste cependant des créneaux disponibles dans les différents centres, pour tous les âges", appelant "chacun à s'inscrire dans cette démarche de vaccination, à la fois pour se protéger soi et pour protéger ses proches" a-t-conclu.