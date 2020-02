Florian Thauvin, l'attaquant de l'OM est papa !

View this post on Instagram

J’ai l’honneur de vous annoncer la naissance de notre fils Alessio . Je suis comblé d’amour et entouré d’une famille formidable. Je suis tellement heureux de t’avoir auprès de moi pour pouvoir te couvrir d’amour . Merci à ma femme que j’aime qui m’a fait le plus beau cadeau du monde . Une femme formidable qui m’aide à avancer et affronter chaque étapes. Nous sommes désormais trois et unis pour la vie . Que dieu nous préserve . Je vous aime 🙏🏻❤️