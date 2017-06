Flourens, près de Toulouse : la maire du village devient députée

Personne ne parlait de Flourens, cette petite commune de la couronne toulousaine, avant que sa maire, Corinne Vignon, devienne candidate En Marche aux législatives, avant qu'elle ne soit au centre d'une enquête préliminaire, et avant qu'elle ne soit élue, dimanche.

Depuis plusieurs semaines, il est un village en Haute-Garonne dont on parle plus que les autres, c'est Flourens, à dix kilomètres au nord-est de Toulouse, près de Quint-Fonsegrives. Cette commune de 2.000 habitants est administrée par la toute nouvelle députée (LREM) de la 3ème circonscription, Corinne Vignon. Elle l'emporte face à la sortante LR, Laurence Arribagé, 53% contre 47% sur l'ensemble de la circonscription qui compte les cantons de Verfeil, Balma et les beaux quartiers toulousains. Pourtant, à Flourens, son fief, pas de plébiscite. D'abord l’abstention a été de dix points supérieure au second tour, par rapport au premier.. Dimanche, 56% de votants ont choisi leur maire, leur "future ex" maire puisque Corinne Vignon va céder sa place au conseil municipal pour se consacrer à l'Assemblée.

La population de Flourens a doublé en trente ans, 1.900 âmes au recensement de 2014, 930 en 1982. Beaucoup d'habitants, récemment installés n'ont pas vraiment fait le lien entre leur maire et les législatives. Ils ne se sont d'ailleurs pas déplacés en masse pour ce scrutin là : 855 électeurs lors du premier tour sur 1.348 inscrits, 740 au second. C'est peut-être aussi al conséquence de l’enquête préliminaire visant Corinne Vignon depuis jeudi dernier. La justice vérifie si elle a été ou non astrologue avant d'être maire, et si elle l'a déclaré aux impôts. Sur France Bleu Toulouse, la maire de Flourens parle d'un hobby personnel, mais en aucun cas d'un métier rémunéré. L'affaire n'est pas remontée aux oreilles de tous les Flourensois mais elle a sans doute pesé dans l'élection dimanche. À Flourens, quand vous ne tombez pas directement sur des adjoints dans la rue, ce sont des employés municipaux qui ne souhaitent pas commenter publiquement la vie politique. Les autres veulent bien critiquer, à demi-mot, sous couvert d'anonymat.

Tout ce qui s'est dit laisse un peu perplexe. Beaucoup de gens ont été prudents même si on ne sait pas si c'est vrai ou pas. — Annie (pseudo)

Dans son propre village, Corinne Vignon perd des voix entre le premier et le second tour

Chiffre assez étonnant pour un vainqueur d'élection, à Flourens, chez elle, (comme sur l'ensemble de la circonscription), Corinne Vignon a perdu 23 voix entre le premier et le second tour. Son adversaire, Laurence Arribagé en a gagné presque cent.

C'est une bonne chose que notre maire soit députée. Elle a réalisé de bonnes choses pour Flourens. Elle a peut-être fait de l'astrologie, et alors ? Quand bien même elle aurait détourné 90 euros, ça n'est pas Cahuzac non plus ! — Daniel, un habitant septuagénaire

L'un des adjoints de Corinne Vignon, élue en 2014, lui succédera à la tête de la mairie, soit ce jeudi 21 juin en conseil municipal, soit plus probablement dans l'été.

"Les sentiers du Lac", deux lotissements sortis de terre ces dernières années à Flourens avec en tout plus de 120 logements. © Radio France - Bénédicte Dupont

