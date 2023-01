Fluidité ou non à la sortie de l'Aréna d'Orléans : premier test plutôt réussi mais des questions demeurent

A Orléans, l'Aréna de Co'Met a vécu samedi soir son premier événement, avec la victoire de l'équipe de France de handball contre l'Egypte (33-32), un match qui avait valeur de test pour les Bleus avant leur début dans le Mondial, mercredi, en Pologne et face aux Polonais. Mais la rencontre avait aussi valeur de test pour Co'Met en termes d'organisation et notamment pour la question de la fluidité au moment de la sortie de l'équipement. Résultat : cela n'a pas été la galère que certains craignaient, mais des questions restent encore posées.

"Un bouchon monstre rue des Montées"

Premier constat du côté des transports en commun : cela a mieux fonctionné que pour un concert au Zénith, car TAO avait mis en place des rames de tramway supplémentaires (dont 2 stationnées en réserve, à proximité de l'équpement) et 6 navettes de bus spéciales. Le tout avec une quarantaine d'agents "gilets bleus" pour guider les usagers. Mais un tel dispositif sera-t-il reconduit à chaque événement d'ampleur ? Cela semble indispensable.

Evidemment, beaucoup de spectateurs sont venus et repartis en voiture. Ceux qui étaient garés au parking des Montées - théoriquement LE parking de Co'met - ont mis un bon quart d'heure pour repartir, avec une circulation très encombrée rue des Montées. "Les habitants de la rue des Montées ont connu un bouchon monstre dès la sortie du dernier match de handball qui avait lieu à l’Arena/Comet ! La plupart des véhicules sont sortis du parking de la rue des Montées en empruntant cette même rue en direction de la rue Basse Mouillère, voitures accumulées avec les nombreux cars provoquant un bouchon interminable", témoigne ainsi à France Bleu Orléans Joëlle, une habitante de la rue des Montées.

Les parkings de la zone commerciale utilisés par des spectateurs de Co'met

Du monde aussi mais pas vraiment de bouchon sur la D2020 au niveau de l'avenue Roger Secrétain, raconte Jean-Pierre, un riverain de l'allée Sainte-Croix. "J'ai vu bien pire", reconnaît-il. Mais de souligner qu'une fois de plus, beaucoup de voitures étaient stationnées sur les parking du magasin Auchan et des magasins de la zone de la Chèvre noire, et dans les rues alentours. "Cela confirme que le parking officiel, celui des Montées, est sous-dimensionné : 1 400 places, ça ne suffit pas. Et cela pose problème pour les commerçants comme pour les riverains." Les riverains, du moins ceux regroupés dans le collectif Carrefour Verdun, réclament toujours la mise en place d'un mur anti-bruit pour l'allée Ste-Croix et les rues des Platanes et des Tilleuls.

Difficile, enfin, de tirer des enseignements concernant l'accès à vélo : les quelque 200 arceaux installés autour de Co'met n'ont pas été pris d'assaut samedi soir, loin de là. Mais les conditions météo n'étaient guère favorables. Mais force est de constater qu'il n'existe de toute façon toujours pas de parcours sécurisé complet pour rejoindre Co'met à vélo en partant du centre-ville d'Orléans.