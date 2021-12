Foie gras banni dans certaines mairies : le chef landais Michel Guérard se dit "effondré"

Alors que plusieurs mairies écologistes, comme Lyon, Strasbourg ou Grenoble ont annoncé le bannissement du foie gras de leurs réceptions officielles, au nom de la lutte contre la souffrance animale, plusieurs voix s'élèvent en France pour dénoncer cette décision. C'est le cas, dans les Landes, de Michel Guérard, installé à Eugénie-les-Bains. Triplement étoilé au guide Michelin depuis 1977, le chef, au cours d'un entretien diffusé ce mercredi 15 décembre 2021 sur France Bleu Gascogne, se dit "triste" de constater que des mairies françaises aient décidé de se passer de ce produit "typiquement français".

"Je suis interloqué et effondré qu'on se sente obligé de suivre certaines modes" déclare Michel Guérard, craignant une disparition à terme du foie gras si rien n'est fait. Il en sert régulièrement à sa table, notamment en salade gourmande, avec un accord parfait entre le vinaigre et le foie, dans son restaurant Les Prés d'Eugénie. "Que signifiera la cuisine des Landes sans foie gras ? On nous a déjà privés des ortolans, des bécasses, des grives, ça m'agace un peu" ajoute le chef de 88 ans.

Il dit néanmoins être sensible à la question de la souffrance animale et se demande si l'on ne pourrait pas inventer un "produit nouveau" : "Peut-on faire un foie gras de canard qui ne serait pas issue d'un gavage ? C'est un truc à réfléchir."

Michel Guérard, chef 3 étoilés d'Eugénie-les-Bains Copier