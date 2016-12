Foie gras, coquilles Saint-Jacques et saumon seront les stars des menus de Noël cette année

Selon un sondage BVA pour la presse régionale paru ce mercredi, le foie gras, les coquilles Saint-Jacques et le saumon sont le trio de tête dans les préférences des Français pour le menu du réveillon de Noël.

Seulement 6% pour le boudin blanc

Quand on leur demande quels sont les trois plats qu’ils préfèrent pour ce dîner très particulier, les Français sont 56% à mentionner le foie gras, 35% les coquilles Saint-Jacques, 29% le saumon. Mais comme cela ne suffit pas pour être complètement rassasié, ils sont aussi 25% à citer les huitres, 21% les fruits de mer, 21% le chapon, 16% les escargots, 10% la dinde, 9% le gibier et 6% le boudin blanc.

62% des sondés ont prévu du champagne

Des choix qui semblent faire consensus quelle que soit la catégorie, ce qui est de circonstance pour Noël : à peine note-t-on quelques divergences générationnelles sur le saumon (préféré par les plus jeunes) et les huitres (préférées par les plus âgés). Comme il faut aussi boire un peu, 62% des sondés ont prévu du champagne et, côté desserts et confiseries, 54% une bûche de Noël et 50% des chocolats.