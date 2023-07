Foire à l'ail de Tours : "on en fait de moins en moins" explique l'un des derniers producteurs de Touraine

Dans les cabas, des tresses d'ail et dans les bras des pots de basilic. Beaucoup viennent faire le plein d'ail pour l'année à la foire à l'ail et au basilic de Tours, une manifestation ancestrale qui connaît toujours autant de succès. Sébastien Gambier est producteur à la Chapelle-sur-Loire. Pour lui, la foire à l'ail de Tours c'est LA journée de l'année : "c'est entre 500kg et une tonne que je vends dans la journée mais on produit de moins en moins car les marges sont de plus en plus serrées, donc on diminue. Avant, on cultivait 1,5 hectare d'ail, aujourd'hui c'est 1/2 hectare".

Selon Sébastien Gambier, parmi les vendeurs présents sur la foire, les producteurs d'ail ne représentent plus qu'environ 10%.

L'ail a ses amateurs

Ils en consomment quasi quotidiennement. Christelle et Frédéric sont venus exprès de Rouziers-de-Touraine pour acheter leur réserve d'ail pour la saison. Le couple profite de cet instant pour questionner la famille Rugen qui produit de l'ail à Gizeux. Christelle veut connaître la différence entre l'ail rose et l'ail violet. Réponse du producteur :"Le rose est moins goûteux que le violet mais il se conserve un petit peu plus longtemps". Autre question, comment le conserver au mieux ? Réponse : " dans un endroit sec et chaud, cela permet d'éviter qu'il germe".

Christelle et Frédéric le disent en coeur : "c'est rare que l'on passe une journée sans ail, c'est un aromate universel, on en met dans presque tout, les salades, les ragoûts et même confit c'est délicieux, de plus, il remplace le sel".

Dans la famille Rugen, on vient en famille depuis Gizeux pour vendre la production d'ail fraîchement récoltée à l'image de Aurélie © Radio France - Jean Lebret

L'ail a aussi des vertus pour la santé. Il est bon pour la circulation sanguine, le diabète et le cholestérol notamment.