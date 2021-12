Loin des débats sur le boycott du foie gras, les Creusois font le plein à la foire de Sainte-Feyre

Après une édition 2020 annulée à cause de l'épidémie de coronavirus, Sainte-Feyre organise sa 11e foire au gras ce dimanche 12 décembre. Une quarantaine de producteurs sont présents. Les éleveurs de canard et d'oie ont fait plusieurs heures de route depuis la Dordogne, les Landes et la Corrèze.

Cette foire se déroule en plein débat national sur le boycott du foie gras. Les maires écologistes de Lyon, Grenoble ou Strasbourg ont en effet décidé de le bannir des réceptions officielles, au motif que la production est incompatible avec le bien-être animal. Les promeneurs rencontrés à Sainte-Feyre se disent pour la plupart concernés par ces questions, mais pas au point de se priver pour les fêtes.

Le foie gras, un produit de fête

Chantal, la soixantaine, repart avec deux sacs remplis : foie gras frais et cuit, boudin au foie gras, figues fourrées au foie gras... Cette habitante d'une commune près de Montluçon a fait une heure de route pour venir. Pas question d'un Noël sans foie gras : "Je suis Epicurienne, j'ai du mal à me passer des bonnes choses ! Personnellement j'habite la campagne et je ne pense pas qu'on doive se priver." Marc est encore plus virulent : "Ce sont des extrémistes, des minorités agissantes qu'on entend beaucoup plus que les autres."

D'autres Creusois sont plus nuancés, mais avouent ne pas agir en accord avec leurs convictions. Olivier trouve "abject" et "insupportable" l'engraissement des oies et canards, mais s'accorde le plaisir de manger du foie gras une fois par an : "malheureusement, c'est bon, j'adore le canard !" Même discours pour Sandra, jeune maman de Guéret : "Pour l'instant je n'ai pas encore décidé de m'abstenir mais c'est une question qui se pose." Elle s'interroge : "Est-ce que c'est possible de produire du foie gras sans être aussi barbare avec les canards ?"

Foie gras et bien-être animal sont-ils compatibles ?

Jeune producteur dans les Landes, venu à la foire au gras de Sainte-Feyre, Maxime Garat réfute tout barbarisme. Il vante les mérites des petites productions familiales comme la sienne : il vend 200 canards par semaine, élevés en plein air, contre 15.000 pour les plus grosses coopératives. "Je respecte ceux qui ne veulent pas manger de foie gras, mais mes canards ne sont pas malheureux. Il vaut mieux manger un canard élevé dans nos petites campagnes que venu d'une grosse coopérative."

Il explique le processus de gavage, au cœur des critiques : "Le canard n'a pas de cirrhose, qui est une maladie du foie. Nous les éleveurs on amène les canards à la stéatose, c'est la capacité du canard à stocker du gras pour voyager quand il faisait els migrations. On lui amène du maïs dans le jabot, une poche de son cou. On ne lui fait pas mal au gavage, il ne mange pas 500 grammes d'un coup mais mange son grain au fur et à mesure de la journée."

10.000 visiteurs

Hormis le foie gras, les visiteurs ont pu faire le plein de champagne, vin, noix, fromage, viande ou encore d'artisanat creusois. Les organisateurs, ravis, estiment que la foire a attiré 10.000 visiteurs, une fréquentation semblable aux années précédentes. Dès midi, les figues au foie gras étaient par exemple toutes vendues.

