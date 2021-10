Foire au jambon 2021 : comment vivre ces trois jours de fête ?

Elle était particulièrement attendue et espérée. La 558ème édition de la foire au jambon débute ce vendredi matin sur l'esplanade Roland Barthes dans le Petit Bayonne. Une édition qui n'aura forcément pas la même saveur et la même forme que les précédentes, COVID oblige. D'abord parce qu'elle aura lieu en plein automne, au lieu de la période de Pâques comme le veut la tradition. Et puis forcément parce qu'elle a lieu en pleine pandémie.

Mode d'emploi

La foire au jambon n'aura lieu cette année que sur l'esplanade Roland Barthes, et pas en partie au niveau des Halles comme les autres années. Pour rentrer dans ce périmètre, deux entrées, et le pass sanitaire sera obligatoire. Sur place, on retrouvera tous les stands et animations des anciennes éditions, à savoir le concours de jambon fermier, ou celui de l'omelette. Le chapiteau sera ouvert de 9h à 20h vendredi et samedi et jusqu'à 19h le dimanche.

De leurs côtés, les bars et restaurants devront fermer à minuit, par une minute de plus. De quoi peut être empêcher cette foire au jambon de devenir de véritables Fêtes de Bayonne, après 18 mois sans gros événement. Si les organisateurs ne nient pas le côté catharsis de cette foire, ils estiment que les règles sanitaires devraient tout de même bien encadrer les 3 jours et freiner les ardeurs.

La douzaine de salaisonniers présents devraient travailler correctement, de quoi clore une saison déjà très bonne. Certaines des plus petites structures, qu'on a l'habitude de voir, seront absentes n'ayant plus de produits mais les plus gros assurent avoir de quoi régaler les amateurs.

