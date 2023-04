Foire au jambon de Bayonne : 30 urinoirs féminins expérimentés, une "bonne idée" pour les utilisatrices

"C'est plutôt propre, et ça sent bon." Pour Jade, installer des urinoirs féminins dans les rues de Bayonne à l'occasion de la foire au jambon est une bonne idée. Une trentaine ont été répartis entre la porte d’Espagne, le quai Augustin Chaho et la fac, dans le cadre d'une expérimentation menée du 6 au 9 avril. Selon la ville, il s'agit notamment d'offrir aux femmes un espace hygiénique et sécurisé.

ⓘ Publicité

"L'ergonomie de la cuvette est bien pensé, on n'a pas besoin d'écarter complètement les jambes et du coup, on n'a pas le pantalon qui traîne par terre", salue de son côté Claire. "Après il n'y a pas de papier toilette, mais c'est comme partout ...", soupire la jeune femme de 26 ans, qui confirme également un léger gain de temps dans la file d'attente par rapport à des WC classiques.

Des urinoirs féminins lors des prochaines fêtes de Bayonne ?

Les utilisatrices de ces urinoirs féminins espèrent aussi en finir avec le "pipi dans la rue, entre deux voitures", faute d'accès suffisant à des toilettes lors de la foire au jambon. "Franchement chaque année, c'est hyper galère", raconte Emma, originaire de Biarritz. "Quand on est une fille, on n'a pas envie de se retrouver le cul par terre au milieu de 500 mecs. Et les autres toilettes en général sont dégueulasses." "C'est toujours comme ça, il y a du retard sur la cause des femmes. Mais il vaut mieux se dire que les choses avancent malgré tout", ajoute Justine, venue de Parentis-en-Born dans les Landes.

La ville de Bayonne, qui a également installé 50 autres blocs sanitaires classiques - destinés aux hommes et aux femmes - pour l'édition 2023 de la foire au jambon, espère pouvoir réinstaller ces urinoirs féminins lors des fêtes de Bayonne, prévues du 26 au 30 juillet . Ces installations doivent également permettre de lutter contre l'urine sur la voie publique, passible d'une amende de 135 euros.