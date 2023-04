Foire au Jambon de Bayonne, les peñas et salaisonniers "copains comme cochons"

On peut avoir plus de 560 ans et continuer à innover. La Foire au jambon se tient au coeur de Bayonne, le week-end de Pâques, depuis 1462. Cette année, elle inaugure une nouveauté : "la Jambonnade des peñas". C'est le groupement des associations bayonnaises (GAB) qui en est à l'origine. La structure qui fédère 55 peñas s'est rapprochée des artisans salaisonniers locaux pour leurs proposer de s'associer afin de promouvoir leurs jambons de Bayonne.

ⓘ Publicité

Depuis l'an passé, les associations bayonnaises ont en effet à nouveau la possibilité d'ouvrir au public pendant la Foire au Jambon, mais le GAB souhaite que cela reste dans le respect du cadre de l'évènement. Les peñas ont mûri, avec leurs membres, et ne veulent plus être assimilées à de simples conglomérats de fêtards, qui leur colle à la porte, "cette image de têtes brûlées qui font un peu n'importe quoi", prévient Michaëlla Clapisson, la présidente du GAB.

Vingt-sept peñas participantes

D'où l'idée de se rapprocher des salaisonniers pour proposer leurs produits, les mettre en avant à travers des assiettes de charcuterie ou des plats (omelettes au jambon, bocadillos, etc...), dont le prix sera fixé par chaque peña. "C'était vraiment super important de le faire comme ça, pour pas qu'on nous fasse le reproche de vouloir transformer cette Foire au jambon en Fête du jambon, ce que ça n'est pas, même si on a l'impression que ça le devient. C'est notre rôle, en tant que acteurs à la fois de la gastronomie, de la culture et aussi de la valorisation des filières artisanales locales." Ce sont une trentaine de peñas (cf la carte interactive ci-dessous) qui vont ainsi participer à cette opération aux côtés d'une vingtaine de salaisonniers.

loading

Des artisans qui ont accueilli la proposition avec joie et fierté. Eux aussi y voient leur intérêt : "remettre le jambon de Bayonne un peu en avant dans cette Foire, explique Christian Montauzer, figure emblématique des charcutiers à Bayonne. C'est une idée formidable qui a beaucoup plu à tous mes confrères salaisonniers". Ça sort aussi le produit du périmètre du chapiteau bondé. "Il y a tellement de monde que le chapiteau est plein, tout est plein autour, confirme l'artisan. Pour manger, c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde partout, donc ça permettra également d'étaler un petit peu la foule pour aller grignoter du jambon de Bayonne dans les peñas qui participent."

Une mission de prévention

Désenclaver un secteur restreint de la Foire de plus en plus submergé, c'est aussi la mission que se donnent les peñas, explique Michaëlla Clapisson : "c'est un engagement en terme de prévention par rapport à ces grands événements festifs à Bayonne, où on a l'impression qu'il pourrait y avoir des débordements. On se dit que, en ouvrant nos peñas, c'est aussi pouvoir étaler la foule et permettre que les personnes se répartissent avec moins de concentration en un seul point."

Pendant la Foire au jambon, les peñas pourront accueillir du public jusqu'à 22 heures. La plupart devraient ouvrir leurs porters à partir de midi.