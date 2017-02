Foire au porc : ces béarnais qui font leur pâté avec passion

Chaque année à la même période les charcutiers béarnais proposent du porc à prix cassés. L'occasion pour de nombreux béarnais de se lancer dans les conserves. Portraits de ces passionnés.

C'est à la Sica Pyrénéenne de Lons que nous avons rencontré ces béarnais accrochés aux traditions. Depuis le début de la Foire au porc soit depuis début janvier le grossiste boucher-charcutier vend en moyenne 1.5 tonnes de porc par semaine "on vend essentiellement du porc en ce moment" assure le responsable du magasin Philippe Jose.Ici, environ 200 clients passent chaque jour et la plupart d'entre eux viennent en ce moment acheter de quoi faire leurs pâtés.

La tradition béarnaise

Fabrice est un habitué, en février il vient acheter les ingrédients de ses futures conserves. Cet habitant de Morlaàs est fier de proposer chaque année à ses proches ses produits "le plaisir de dire à la famille, aux enfants que c'est fait par nous avec des produits du sud-ouest et notamment le porc fermier. C'est une tradition qu'on essaie de maintenir" explique le béarnais. Fabrice est déjà impatient de "pouvoir discuter autour d'un bon pâté, d'un bon verre de vin rouge et d'un bon pain, discuter de ce que faisaient nos parents et nos grands-parents".

Le plaisir de pouvoir discuter autour d'un bon pâté et d'un bon verre de rouge — Fabriceun habitant de Morlaàs

La Sica Pyrénéenne à Lons © Radio France - Jeanne marie Marco

La fierté béarnaise

Chaque béarnais a sa recette de pâté et chaque béarnais est sûr d'avoir "la meilleure à son goût". C'est le cas de Didier de Labastide-Cézéracq, sa recette c'est celle de sa grand-mère "je l'ai tapée sur mon ordinateur pour ne pas l'oublier. Je mets du foie de porc et le double de poitrine" nous n'en saurons pas plus. Didier garde ses secrets tout en précisant bien qu'il n'a"jamais vu de meilleur pâté dans toute la France" et de conclure par un "nous les béarnais on a toutes les qualités".

Si vous n'avez pas de recette de pâté vous pouvez partir sur une base d'1kg de gorge de porc, 500g de foie, sel, poivre et les épices que vous souhaitez. Bonne conserves!