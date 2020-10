Foire d'hiver à Rennes : "on fera tout ce qu'on peut pour l'ouvrir"

Alors que L'Ille-et-Vilaine est sous couvre-feu pendant au moins trois semaines et que la fin d'année approche, les forains comme la mairie de Rennes espère que la foire d'hiver de la ville pourra bien se tenir. Ils se préparent à toutes les éventualités.

"On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour ouvrir la foire d'hiver et le marché de noël" assure Franck Beaumont, le propriétaire de la grande roue du marché. Comme la mairie, il précise qu'ils ont encore 6 semaines devant eux pour voir l'évolution de la situation et prendre une décision, bonne ou mauvaise. Franck Beaumont précise aussi que les forains sont prêts à s'adapter au couvre-feu, dates et horaires et ajoute : "Pour les mesures sanitaires, on a déjà l'habitude".

Même si on doit s'adapter au couvre-feu, adapter les horaires, on fera le maximum."

De son côté, la mairie de Rennes assure que "le dossier foire d'hiver est toujours en cours". Cyril Morel, adjoint en charge de la sécurité civile et de la prévention des risques, précise que la ville est en "capacité de s'adapter à un certain nombre de règles." Malheureusement, il explique aussi que si le couvre-feu est maintenu en décembre,"voir le reconfinement", la foire d'hiver ne pourra pas avoir lieu.