Foire de Châlons-en-Champagne : ouverture ce vendredi sous haute sécurité

La 71ème édition de la Foire de Châlons-en-Champagne, qui attend 250 000 visiteurs pendant 11 jours, ouvre ses portes ce vendredi 1er septembre. Inaugurée par le premier ministre Edouard Philippe, la Foire fait une fois de plus l'objet d'une surveillance renforcée.

La 71ème Foire agricole de Châlons ouvre ses portes ce vendredi au Capitole, sous très haute sécurité. Le dispositif de sécurité avait été renforcé l'an dernier -suite à l'attentat de Nice en juillet 2016- et il est encore affiné cette année puisque la ville de Châlons a encore décidé d'investir. "On oublie qu'il y a beaucoup d'événements sur le plan national qui sont régulièrement annulés à cause des questions de sécurité, nous, nous tenons à la Foire, et donc par exemple nous avons investi dans des blocs bétons, des barrières pour sécuriser notamment l'espace scénique, et puis nous avons renforcé notre vidéo protection...", souligne Augustin Delavenne, adjoint au maire de Châlons chargé de la sécurité.

Le dispositif de sécurité mobilise près de 290 personnes au total

Une dizaine de caméras de vidéo surveillance ont été installées aux abords du Capitole qui devraient aider le travail des policiers : 25 policiers municipaux sont mobilisés pendant la Foire. Sans compter les 25 policiers marnais, mobilisés pour fouiller les véhicules et patrouiller. Plus une nouveauté cette année : une patrouille à cheval. "Une patrouille équestre présente un avantage technique avec évidemment des cavaliers qui sont situés beaucoup plus haut et qui voient beaucoup plus loin au-dessus du public donc c'est un ingrédient qui est nouveau... déjà utilisé dans le domaine du maintien de l'ordre des rencontres de Ligue 1 de football par exemple...", précise Joseph Merrien, le directeur départemental de la sécurité publique dans la Marne. La fouille des sacs et les palpations à l'entrée sont par ailleurs maintenues.

"Il y a le droit de manifester, on est en démocratie, et il faut aussi que le chef du gouvernement puisse visiter une foire, l'inaugurer... -- Denis Conus, préfet de la Marne

Près de 250.000 visiteurs sont attendus entre le 1er et le 11 septembre, et 800 exposants sont installés au Capitole de Châlons. Et comme chaque année, la Foire de Châlons est aussi le rendez des politiques. Ce vendredi, c'est le premier ministre Edouard Philippe qui sera là pour inaugurer la deuxième foire agricole la plus importante de France, accompagné par le ministre de l'agriculture Stéphane Travert. Premier jour de Foire sous tension puisque des manifestations sont prévues lors de l'ouverture. La CGT et le syndicat de police SGP Force ouvrière Police appellent à manifester ce vendredi. "Il y a le droit de manifester, on est en démocratie, et il faut aussi que le chef du gouvernement puisse visiter une foire, l'inaugurer, circuler librement, donc faut concilier tout ça", souligne Denis Conus, préfet de la Marne.Le premier ministre est attendu au Capitole peu avant 10 h vendredi.

